Burgdorf

Die Temperaturen sind angenehm, die Corona-Zahlen im Keller, der Lockdown ist Vergangenheit: Auch in und um Burgdorf haben viele Gastronomen ihre Außenbereiche wieder geöffnet und servieren den Gästen an der frischen Luft Kaffee, Kuchen, Bier oder Cocktails. Das Angebot wird von den Menschen gut angenommen, denn ein negativer Corona-Schnelltest muss draußen nicht mehr vorgelegt werden, wie noch zu Beginn der Lockerungen im Mai.

Seiner Kundschaft nach den vielen Corona-Strapazen eine gute Zeit zu bieten ist das Hauptanliegen von Arbnor Azemi, Betriebsleiter des Glashauses am Kleinen Brückendamm. „Ich will einfach, dass die Leute es hier genießen“, sagt er. Nach all den harten Monaten, den Schließungen, den strengen Regeln, sei jetzt der Moment gekommen, seine Kunden endlich wieder zu verwöhnen. Und es sei auch gut was los, sagt er mit Blick auf die Terrasse hinter der Bambushecke.

EM-Fußballspiele laufen „so nebenbei“

„Das Besonderes bei uns ist: Wir sind zentral, aber nicht mitten in der Stadt“, sagt Azemi. Wer das Café besuche, könne dort entspannt sitzen, „ohne gesehen zu werden“, sagt er lächelnd. „Momentan zeigen wir auch EM-Spiele“, sagt er mit Blick auf die zwei Bildschirme, einen drinnen und einen draußen, auf denen die Fußballspiele zu sehen sind. Wobei im Glashaus der Fokus auf „relaxter Stimmung“ und nicht auf Fußball liegen soll. „Das läuft dann eher so nebenbei“, meint Azemi.

Elmar Schulz vom Gasthaus Bähre bedient seine Gäste zur Spargelzeit auch mittags. Quelle: Janna Silinger

Mittagstisch nur, solange die Spargelzeit noch dauert

Auf einer anderen Terrasse im Stadtgebiet, inmitten eines schönen Gartens, bedient Elmar Schulz seine Gäste mit frischem Spargel, mit Schinken und panierten Schnitzeln. „Wir machen das aber nur noch diese und vielleicht nächste Woche“, sagt der Geschäftsführer des Gasthauses Bähre an der Ramlinger Straße in Ehlershausen. „Solange die Spargelzeit noch andauert, gibt es den Mittagstisch.“ Danach öffnet das Gasthaus die Außengastronomie erst wieder um 17 Uhr. Allerdings sei es unabdingbar, für den Mittagstisch (und andere Tageszeiten) vorher einen Tisch zu reservieren. „Wir haben hier manchmal 20 Leute vor der Tür in der Warteschlange stehen“, sagt Schulz. Das sei für die Leute natürlich blöd, deswegen lohne es sich, vorher einmal anzurufen. Und auch er betont: „Wir können das gut gebrauchen nach dem Lockdown in den vergangenen Monaten.“

Der Landgasthof Voltmer öffnet um 17 Uhr. Quelle: Janna Silinger

Spargel gibt es auch noch im Landgasthof Voltmer an der Grünen Allee 12 in Ramlingen. Es öffnet allerdings erst um 17 Uhr und bietet das Saisongericht nur noch bis zum 28. Juni an. Dann schließt das Gasthaus bis zum 14. Juli. Wie es auf der Homepage heißt, müssen die Mitarbeiter Urlaubstage abbauen – und der Chef heiratet. Mark Köhne hat im Mai, als die Gäste nur draußen sitzen durften, auf eine Außenbewirtung verzichtet. „Was sollen die Leute denn machen, wenn sie die Teller vor sich stehen haben und es regnet – im Auto weiter essen? Ich darf sie ja noch nicht reinlassen“, sagte er.

Gastlichkeit im Freien

In Burgdorfs Innenstadt gibt es weitere Cafés und Restaurants, die wieder geöffnet haben und ihre Gäste auch im Freien bewirten. Hier eine kleine Auswahl: Das italienische Restaurant Fortore an der oberen Marktstraße hat schon ab mittags geöffnet, auf der Terrasse haben viele Gäste Platz. Schräg gegenüber befindet sich das griechische Restaurant Parthenon mit einer kleinen Terrasse. Die italienische Gastfreundschaft kann auch im Michelangelo am Brandende genossen werden, drinnen wie draußen. Die Tische stehen vor dem Restaurant in der Fußgängerzone. Geöffnet ist in der Regel ab 18 Uhr. Im Grünen können die Gäste im El Greco in der Schützenkate am Riethornweg in Sorgensen sitzen. Bewirtet werden sie im Biergarten meist ab 17.30 Uhr, nur sonntags gibt es auch einen Mittagstisch.

Von Janna Silinger