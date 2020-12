Steinkrug

Das Hotelrestaurant Steinkrug blickt auf eine wahrhaft wechselvolle Geschichte zurück. Was vor mehr als 200 Jahren als kleine Postkutscherstation begann, ist heute ein beliebtes Ausflugsziel in der Region Hannover – und ein gefragter Ort für die ganz besondere Feier. Das historische Ambiente des nach Plänen von Georg Ludwig Laves umgebauten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäudekomplexes hat auch heute noch seinen ganz eigenen Charme.

Eine gute Adresse

Da wird ein Essen im imposanten Kniggesaal ebenso zum Erlebnis wie in dem gemütlichen Jagdzimmer oder in der Poststube. Und auch ein gepflegtes Bier, etwa zum Abschluss einer Deisterwanderung oder einer Mountainbike-Tour schmeckt im Biergarten hinter dem Hauptgebäude besonders lecker. Das war nicht immer so. Doch seit 2012, seit Nikolaos Christou die geschichtsträchtige Gastronomie mit seinen elf Mitarbeitern betreibt, ist das Hotelrestaurant Steinkrug wieder eine richtig gute Adresse.

Das passende Rezept gegen die Corona-Pandemie hat Christou zwar nicht, doch er verrät unseren Lesern ein leckeres Gericht, das sie zu Hause ohne viel Aufwand nachkochen können. Und ein Geheimnis wird an dieser Stelle auch noch gelüftet. Steinkrug-Chefkoch Michael Müller hat seine ganz eigene Methode für die richtige Würze des Rotkohls kreiert. Der Entenbraten mit Calvadossauce, besagtem Rotkohl und Kartoffeln ersetzt ein Menü im legendären Kniggesaal zwar nicht, passt aber ausgezeichnet in diese Jahreszeit und ist als Appetitanreger für die „Zeit danach“ vielleicht geeignet. Denn eines ist sicher: Was eine Verkehrswende von Pferde- zu Ottomotorstärke überstanden hat, wird sich auch von einem Virus nicht kleinkriegen lassen. In diesem Sinne guten Appetit!

Nikolaos Christou, Inhaber des Hotelrestaurant Steinkrug, hat den Entenbraten mit Calvadossauce, Rotkohl und Kartoffeln seit vielen Jahren schon zur passenden Jahreszeit auf der Speisekarte. Quelle: Gert Deppe

Die Zutaten Folgende Zutaten brauchen Sie für den Entenbraten mit Calvadossauce, Rotkohl und Kartoffeln (für 4 bis 5 Personen): 1 Ente von etwa 2,5 bis 3 Kilogramm 6 Äpfel 2 Zwiebeln Thymian, Majoran Salz, Pfeffer 200 Gramm Backobst, Calvados, Apfelsaft 1 Rotkohl Zucker Schmalz Rotwein Lorbeer, Wacholderbeeren, Nelken Speisestärke 1 bis 1,5 Kilogramm Kartoffeln (festkochend)

Die Ente vorbereiten

Zunächst einmal muss die Ente vorbereitet und von Fettdrüsen sowie Innereien befreit werden. Sind diese entfernt, wird die Ente gründlich gewaschen, das Wasser muss abtropfen. Nun kann sie mit Salz, Pfeffer, Thymian und Majoran gewürzt werden. Im folgenden Arbeitsgang werden die Äpfel gewaschen, entkernt, in circa ein Zentimeter große Würfel geschnitten und gemeinsam mit dem Backobst sowie einem Schuss Apfelsaft in die Ente gefüllt. Zum Abschluss muss die Ente noch verschlossen werden. Das kann mit Rouladennadeln oder auch Baumwollgarn vorgenommen werden.

Gefüllt und zugenäht: Die gewürzte Ente ist mit Äpfeln und Backobst gefüllt und wird zusammen mit Äpfeln und Zwiebeln im Ofen gebraten. Quelle: Gert Deppe

In vorgeheizten Ofen schieben

Der Ofen muss im Umluftbetrieb auf 180 Grad vorgeheizt werden. Zwischenzeitlich kann der Bräter mit dem Schmalz gefettet und die vorbereitete Ente hineingelegt werden. Die klein geschnittenen Äpfel werden zusammen mit den ebenfalls zerteilten Zwiebeln in den Bräter gegeben, anschließend muss die Ente rund zwei Stunden im Ofen garen, bis die Haut dunkelbraun und knusprig ist. In dieser Zeit sollte der Braten regelmäßig mit dem eigenen Fett, das sich während des Garprozesses bildet, übergossen werden.

Soße mit dem gewissen Etwas

Für die Soße muss zunächst einmal der Bratensatz grob aus dem Bräter entfernt und entfettet werden. Dafür wird er in einem Topf mit Wasser aufgekocht und das Fett abgeschöpft. Die restliche Flüssigkeit wird nun durch ein Sieb gegeben, mit Calvados verfeinert und mit der Speisestärke angedickt. Abschließend muss die Sauce mit Kräutern, Salz und Pfeffer gegebenenfalls nachgewürzt werden.

Geheimnis wird gelüftet

Seine unverwechselbare Würze erhält der von Chefkoch Michael Müller zubereitete Rotkohl durch einen Gewürztee, den der Gestorfer anstelle eines fertigen Gewürzsäckchens verarbeitet. Dafür lässt er Lorbeer, Wacholderbeeren, Nelken und Pfeffer fünf bis zehn Minuten in Wasser köcheln und gießt die Flüssigkeit durch ein Sieb ab. Währenddessen werden die Außenblätter des Rotkohls entfernt, der Kohl geviertelt, der Strunk heraus- und anschließend der Kohl in Streifen geschnitten. Auch die Zwiebeln werden in Streifen geschnitten, die gewaschenen, geschälten und entkernten Äpfel in etwa ein Zentimeter große Würfel geschnitten. Nun werden zunächst Zwiebeln, Schmalz, Zucker und Salz in einem großen Topf angeschmort, anschließend Rotkohl und Äpfel dazugegeben und ebenfalls geschmort.

Auf die Würze kommt es an: Steinkrug-Chefkoch Michael Müller bereitet seinen Rotkohl mit einem eigens kreierten Gewürztee zu. Quelle: Gert Deppe

Rotkohl circa 30 Minuten garen

Zum Abschluss wird der Rotkohl mit etwas Rotwein und dem Gewürztee abgelöscht und das Ganze etwa 30 Minuten gegart. Bevor der leckere Entenbraten zusammen mit den Kartoffeln serviert wird, sollte der Rotkohl noch einmal abgeschmeckt und mit etwas Speisestärke angedickt werden. Steinkrug-Inhaber Christou empfiehlt zu diesem Gericht einen vollmundigen Rotwein, zum Beispiel einen Primitivo Doppio Passo.

Der Rotkohl wird geviertelt und in feine Streifen geschnitten. Quelle: Gert Deppe

Hotelrestaurant Steinkrug, Lindenallee 26, 30974 Wennigsen, Ortsteil Steinkrug. Im Internet ist es unter www.steinkrug.de zu finden und telefonisch unter (05045) 91111 sowie per E-Mail an info@steinkrug.de erreichbar.

Pferdekutschen, Poststation und Glaskunst Jede Menge Regionalgeschichte ist mit dem Hotelrestaurant Steinkrug am Deisterrand verbunden. Zu Zeiten, da die Menschen sich mit Kutschen fortbewegten, stand an der Lindenallee 26 eine Poststation, an der Pferdegespanne auf der Strecke zwischen Hannover und Hameln eine Pause einlegten. An dem um 1670 fertiggestellten Deisterübergang – im Wesentlichen identisch mit der heutigen Bundesstraße 217 – gab es auch bald ein Gasthaus, das immer wieder verändert, erweitert und schließlich nach Plänen des hannoverschen Hofbaudirektors Georg Ludwig Laves grundlegend umgebaut wurde. Auch eine Postabholstation wurde dort eingerichtet. Heute befindet sich das Hotelrestaurant Steinkrug in dem stattlichen Gebäudekomplex, in der Speisekarte erinnert der „Postkutschterteller“ ebenso wie der „Glasbläserteller“ an die wechselvolle Geschichte des Ortes, in dessen bekannter Glashütte bis vor etwa 100 Jahren auch Glas hergestellt wurde. Mit Platz für rund 120 Personen ist die von Nikolaos Christou geführte Gastronomie mit Biergarten als Ausflugsziel ebenso beliebt wie als Ort für besondere Feiern. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch der Steinkrug-Brunch mit Live-Klaviermusik, das Weihnachtsbüfett sowie das Silvester-Sechs-Gang-Menü. Weitere Informationen gibt es auf www.steinkrug.de.

Von Gert Deppe