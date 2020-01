Burgdorf

Es war Sonntag um 1.30 Uhr in einer Bar in Burgdorfs Altstadt, als zwei Besuchergruppen – jeweils drei Männer – eine Schlägerei anzettelten. Die Männer im Alter von 19 bis 37 Jahren schlugen auf ihre Kontrahenten mit Flaschen und Gläsern ein. Alle sechs zogen sich Verletzungen zu. Als die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten in der Bar in der Hannoverschen Neustadt eintrafen, befand sich nur noch eine der Parteien am Tatort. Die drei Männer wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Ursache des Streits noch unklar

Die andere Streitpartei war in einem laut Zeugenaussagen dunklen Personenwagen davongefahren. Die drei Männer meldeten sich später im Polizeikommissariat Großburgwedel und erstatteten Anzeige gegen ihre Kontrahenten. Warum die Männer in Streit gerieten, kann die Polizei nach eigenen Angaben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auch der genaue Tathergang – wer ist Angreifer, wer hat sich nur verteidigt – kann bislang nicht geklärt werden. Denn die Aussagen beider Parteien decken sich nicht. „Eine Beziehung zwischen den Tätergruppen ist jedoch nicht auszuschließen“, erklärte ein Sprecher der Polizei Burgdorf. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Schlägerei gemacht haben. Die Beamten sind in Burgdorf unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu erreichen.

Ob sich noch weitere Gäste in der Bar befanden und ob diese möglicherweise in Mitleidenschaften gezogen wurden, dazu gibt es derzeit keine Erkenntnisse, wie die Beamten auf Anfrage mitteilten.

Von Anette Wulf-Dettmer