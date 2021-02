Schnee, Frost und Sturm in Burgdorf: Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Burgdorf

Der Winter hat die Stadt Burgdorf an diesem Sonntag fest im Griff. Seit Stunden treibt ein böiger Wind den Schnee von Osten durch die Stadt und ihre Ortschaften, über die Äcker, Weiden und Straßen – hier und da bilden sich Schneewehen. Auf den Straßen sind kaum Autos und Fußgänger unterwegs. In den Gärten trauen sich nur vereinzelt Singvögel zu den Futterstellen.

Wir, die Redaktion in Burgdorf, möchten von Ihnen, unseren Lesern, gern wissen, wie sieht es aus vor Ihrer Haustür, in Ihrem Garten. Wie hoch liegt der Schnee bereits, wie kalt ist? Wo gibt es Probleme mit dem intensiven Schneefall? Bitte schreiben Sie uns und schicken Sie uns Fotos – gern auch von den ersten Schneeschippern oder zugeschneiten Autos oder Haustüren. Die Redaktion ist zu erreichen per E-Mail an burgdorf@haz.de. Eine Bitte: Schicken Sie die Fotos per Mail, damit die Datenmenge ausreichend ist, um die Bilder in der Zeitung zu veröffentlichen.

Von Anette Wulf-Dettmer