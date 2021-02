Burgdorf

Arbeitsintensive Tage liegen hinter den Ehrenamtlichen des Burgdorfer THW. Sie haben unter anderem Schnee in Goslar beseitigt, die Üstra wegen der Schäden an Schienen und Übergängen unterstützt sowie Tunnel der Deutschen Bahn mit schwerem Gerät zugänglich gemacht. Inzwischen kämen die Mitglieder des Ortsverbands aber wieder zur Ruhe, wie der Ortsbeauftragte Lukas Czeszak sagt.

Die Serie der Einsätze begann seinen Angaben zufolge am Dienstag um 3.45 Uhr, als zwei Helfer über die landesweite Dienststelle nach Goslar geschickt wurden. Seit Stunden hatte es dort geschneit, und der Räumdienst konnte den Schnee in den engen Gassen nicht mehr an die Seite schieben. „Deshalb haben unsere Mitglieder den Schnee mit Radladern auf Lastwagen geschafft, die die Massen dann zum Sportplatz abgefahren haben“, sagt Czeszak. Auch Einsatzkräfte aus Bremerhaven seien nach Goslar gerufen worden.

THW-Mitglieder aus Burgdorf schaufeln in Hannover die Stadtbahngleise frei. Quelle: Pierre Graser (THW)

Einsatzstelle bei Hildesheim ist nur schwer zu finden

Am Mittwoch räumten zwei Mitglieder dann zunächst den Schnee auf dem Üstra-Gelände an der Vahrenwalder Straße, ehe sie wie drei weitere Freiwillige nach Hildesheim fahren mussten. „Ihre Aufgabe war, die Rettungsplätze vor Tunneleingängen der Bahn freizuräumen“, sagt Czeszak. Diese lagen ebenso wie die Zufahrten unter einer dicken Schneeschicht, die nur mit Radladern und anderen Großfahrzeugen beseitigt werden konnte. Die Schwierigkeit sei in diesem Fall gewesen, den Einsatzort in absoluter Dunkelheit im Wald zu finden – zumal die tief verschneiten Forstwege kaum oder gar nicht zu erkennen gewesen seien. Die Helfer aus Burgdorf und ganz Niedersachsen seien die ganze Nacht an der etwa 100 Kilometer langen Strecke im Einsatz gewesen, sagt der THW-Ortsbeauftragte. Die Burgdorfer seien gegen 12 Uhr wieder auf dem Gelände Vor dem Celler Tor eingetroffen.

THW bietet zwei Ausbildungskurse an

Zu diesem Zeitpunkt waren vier weitere Ehrenamtliche der Bergungsgruppe nach Hannover beordert worden, wo sie die Gleise der Stadtbahn freischaufelten. „Außerdem haben sie die Schäden dokumentiert, die Eis und Schnee verursacht haben“, sagt Czeszak – seinen Angaben zufolge ging diese Arbeit am Sonnabend über Stunden weiter. Seit dem Sonntag sind alle 38 Freiwilligen des Ortsverbandes wieder zurück in Burgdorf, wo das THW derzeit zwei Grundausbildungskurse anbietet. „Der Bundesverband hatte eine Marketingkampagne gestartet, von der wir jetzt profitieren“, sagt er. Insgesamt 16 Interessierte absolvierten die Ausbildung, wobei der zweite Kurs erst vor Kurzem gestartet sei. „Wenn jemand noch einsteigen möchte, dann besteht jetzt die Möglichkeit“, sagt Czeszak. Er ist per E-Mail lukas.czeszak@thw-burgdorf.de zu erreichen.

