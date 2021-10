Burgdorf

Nicht nur in Pandemiezeiten, wenn viele Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten und Schüler im Homeschooling unterrichtet werden, sind schnelle Datenverbindungen Gold wert. So verwundert es nicht, dass Telekommunikationsunternehmen, die sich bislang auf die Ballungsräume konzentriert haben, nun auch Kleinstädte wie Burgdorf als Markt für sich entdecken. Die Deutsche Telekom und der regionale Anbieter FNOP aus Hänigsen haben sich mit der Bitte um Unterstützung an die Stadt gewandt. Die will jetzt einen Kooperationsvertrag mit beiden Firmen schließen, um so den Glasfaserausbau zu beschleunigen.

Was genau die Stadt mit den Unternehmen verabredet hat, verrät sie nicht. Die Beschlussvorlage zum Kooperationsvertrag, für die der Verwaltungsausschuss als zweithöchstes Beschlussorgan der Stadt am Dienstagabend hinter verschlossenen Türen grünes Licht gab, ist nicht öffentlich. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) gibt immerhin zu erkennen, dass er und die Wirtschaftsförderung der Stadt beabsichtigten, etwaige Ausbauvorhaben wohlwollend zu begleiten und zu befördern.

HTP will Otze, Ramlingen und Ehlershausen ans Glasfasernetz anschließen

Man hätte gern auch noch das hannoversche Unternehmen HTP ins Boot geholt, sagt Pollehn. HTP habe zunächst zurückhaltend reagiert, um dann aus der Deckung zu kommen und anzukündigen, dass es die drei Dörfer Otze, Ramlingen und Ehlershausen mit schnellen Glasfaseranschlüsse versorgen und bereits Anfang nächsten Jahres in die Vermarktung einsteigen will. Damit das klappt, müssen sich 40 Prozent der Haushalte fest an HTP binden.

Hausbesitzer machen Druck auf die Stadtverwaltung

Insbesondere die CDU-Ratsfraktion hatte wiederholt Lücken bei der Internetversorgung in der Stadt beklagt und bei Wirtschaftsförderer André Scholz im Rathaus eine Ausbaustrategie angemahnt. Vor allem Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aus dem Neubaugebiet in Hülptingsen hatten öffentlich Druck gemacht und langsame und bisweilen sogar ganz unterbrochene Internetverbindungen moniert.

Der regionale Anbieter FNOP aus Hänigsen zeigt großes Interesse, schnellere Internetverbindungen in Burgdorf anzubieten. „Der Weg in die Zukunft kann nur Glasfaser heißen“, sagt Geschäftsführer Cord Hohmann. In Weferlingsen biete FNOP das schon an. Die Leitungstrasse des Unternehmens gehe bis Otze. Ob es allerdings lohnt, auch dort in die Vermarktung einzusteigen, sei fraglich. Mitbewerber HTP habe dort viele Bestandskunden, was das Gewinnen neuer Kunden für den Konkurrenten ungemein erleichtere.

Unternehmen haben Pläne für den Glasfaserausbau

Homann kündigt Gespräche mit der Stadt an. In Uetze ist FNOH bereits im Geschäft. Dort hat die Gemeinde dem Unternehmen öffentlichen Grund zur Verfügung gestellt, um auf großflächigen Bannern fürs eigene Geschäftsmodell zu werben. Damit sich die Investitionen lohnen, brauche es eine erfolgreiche Vorvermarktung. In Hänigsen beispielsweise laufe diese zurzeit eher schleppend, sagt Hohmann.

Auch die Deutsche Telekom hat Glasfaserpläne für Burgdorf in der Schublade liegen. „Wir planen, in Burgdorf 1800 Haushalte eigenwirtschaftlich auszubauen. Der Ausbau soll in der ersten Jahreshälfte 2022 starten, die Vermarktung wird ebenfalls in dem Zeitraum laufen“, teilt Unternehmenssprecherin Stefanie Halle auf Nachfrage mit. Die Telekom werde die Burgdorferinnen und Burgdorfer in einem nicht näher beschriebenen Ausbaugebiet mit Postwurfsendungen und Anzeigen informieren und zudem eine eigene Internetseite für den Glasfaserausbau in Burgdorf einrichten. „Das Ausbaugebiet geben wir in Kürze bekannt“, kündigt Halle an.

Von Joachim Dege