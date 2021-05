Schutz vor Kriminalität: Polizei-Präventionsteam schaltet Hotline frei

Langenhagen/Isernhagen/Burgwedel/Burgdorf/Lehrte/Uetze/Wedemark/Sehnde

Wie sichere ich mein Haus vor Einbrechern? Wie falle ich nicht auf falsche Polizeibeamte rein und was kann ich gegen Stalking tun? All diese Fragen und mehr beantwortet die Polizei am Donnerstag, 20. Mai, an ihrem Infotelefon.

Bürger können sich kostenlos Tipps von der Polizei holen

Zwischen 10 und 18 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Region Hannover telefonisch von den Präventionsbeauftragten der Polizei beraten lassen. Die Beamten geben Ratschläge, wie man sich beispielsweise richtig im Straßenverkehr verhält, sich vor Betrügern im Internet, häuslicher Gewalt und Diebstahl schützt. „Scheuen Sie sich bitte nicht und rufen Sie uns gerne an“, sagt Kriminaloberkommissarin Katrin Baum, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Garbsen.

Seit November vergangenen Jahres bietet die Polizei regelmäßig diese Telefon-Sprechstunde an – bislang mit guter Resonanz, weswegen die Hotline nun auch am 20. Mai freigeschaltet wird. Die Beamten sind für die Fragen der Bürger unter (0511) 109 1120 erreichbar.

Von Inga Schönfeldt