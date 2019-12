Burgdorf

Ein schwerer Unfall zwischen Burgdorf und Lehrte hat am Montagabend zwei Verletzte gefordert: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines Kleintransporters aus der Straße In den Kämmern nach rechts in Richtung Burgdorf einbiegen. Dabei prallte er gegen einen VW Lupo, der ebenfalls nach Burgdorf unterwegs war. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde frontal gegen den Ford Mondeo eines 70-Jährigen geschleudert, der auf dem Weg nach Immensen war.

Dessen 59 Jahre alte Beifahrerin erlitt nach Aussage eines Polizeisprechers schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Schwer verletzt wurde auch der 40-jährige Lupo-Fahrer, den ein Rettungswagen in eine Klinik bringen musste. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr aus Burgdorf, Immensen und Lehrte. Die Kreuzung bleibt nach Polizeiangaben noch zwei Stunden gesperrt.

Von Antje Bismark