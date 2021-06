Ramlingen

„Wir sind heilfroh, dass wir jetzt bald loslegen können. Und dann wünschen wir uns einfach einen schönen entspannten Sommer in unserem Waldbad. Ohne Corona.“ Nicht nur die Pandemie, auch das Wetter hat es dem Team um die Fördervereinsvorsitzende Sabine Scheems-Schnellinger nicht leicht gemacht. Wie kann der Saisonstart trotz dieser Unwägbarkeiten vorbereitet werden? Wann sind die Inzidenzzahlen tief genug, damit das Biobad ganz regulär öffnen kann? All das trieb die Ehrenamtlichen in den vergangenen Wochen um. Doch jetzt steht fest: Am Sonnabend, 19. Juni, geht es um 12 Uhr los. Der Ortsrat ist zum traditionellen Anschwimmen eingeladen und die Ausgabe der Saisonkarten an die Badegäste beginnt.

Für den Start haben sich die Vereinsmitglieder bereits mächtig ins Zeug gelegt. „Unsere größte Sorge war es, zwei Tage am Stück zu erwischen, an denen wir das Becken streichen konnten“, sagt Scheems-Schnellinger. Das gelang. Und während das letzte Unkraut gezupft wird, zählt die Fördervereinsvorsitzende auf, was die Besucher künftig erwartet: „Als Ersatz für unsere vom Sturm gefällte schöne große Pappel haben wir drei Ahornbäume gepflanzt. Die werden hoffentlich schnell wachsen und dann auch Schatten spenden.“ Direkt vor der neu angelegten Blühwiese wird gerade ein festinstalliertes Bodentrampolin für die Kinder eingebaut – an dem sich die Tui mit 1000 Euro finanziell beteiligt hat.

Alls Ersatz für den im Herbst umgestürzte große Pappel hat der Förderverein drei Ahorne gepflanzt. Quelle: Sandra Köhler

Öffnung mit Corona-Konzept

Auf der der Kasse gegenüberliegenden Seite ist ein Holzzaun gezogen und mit einem Ausgang versehen worden. Denn auch jetzt gilt wie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ein Einbahnstraßenkonzept. „Auf der Wiese müssen die Leute mit ihren Decken mindestens zwei Meter Abstand halten und im großen Becken dürfen nur maximal 20 Leute auf einmal sein“, erklärt Scheems-Schnellinger. Es gibt einen Spender mit Handdesinfektionsmittel, Umziehen ist nur in Einzelkabinen möglich – aber die Dusche ist wieder geöffnet. Besucher müssen ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung angeben – entweder auf einem Formular oder durch Nutzen der Luca-App. Vorgaben, die sich bereits im vergangenen Jahr bewährt haben.

„Wir achten natürlich darauf, dass nicht zu viele Besucher ins Bad kommen. Wer nicht warten will, sollte im Zweifelsfall unter der Nummer (05085) 5998128 anrufen, ob gerade noch Platz ist“, sagt Scheems-Schnellinger. Zuerst war – entsprechend dem Konzept aus dem Jahr 2020 – geplant, dass nur Mitglieder des Fördervereins mit Saisonkarte das Bad nutzen dürfen. Doch seit den jüngsten Lockerungen sind nun auch Tagesbesucher auf der familiären Anlage willkommen. Auch wenn das nicht viel ändere: „Die meisten, die zu uns kommen, sind ohnehin Mitglieder“, sagt Scheems-Schnellinger. Erwachsene zahlen 3 Euro am Tag, Kinder 1,50 Euro, Familien 7 Euro.

Vor der neuen Wildbienenwiese wird ein Boden-Trampolin (rechts) angelegt. Quelle: Sandra Köhler

Hoffen auf Veranstaltungen im Waldbad Ramlingen

Neue Mitglieder sind natürlich trotzdem gern gesehen. Die zahlen 25 Euro Jahresbeitrag, dafür dann nur 60 statt 70 Euro für die Saisonkarte. Zudem können sie mit einer Abtretungserklärung auch außerhalb der Öffnungszeiten schwimmen. Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 12 bis 19 Uhr – wenn das Wetter passt. „Bei schlechtem Wetter bleibt das Bad zu, das kommunizieren wir aber kurzfristig über Facebook“, sagt Scheems-Schnellinger. Sie hofft darauf, dass sich Veranstaltungen wie der Arschbomben-Wettbewerb in diesem Jahr vielleicht doch umsetzen lassen. „Einen Taufgottesdienst wird es am 18. Juni auf jeden Fall geben.“

