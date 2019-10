Sehnde

Manchmal sind es ganz kleine Wünsche. Noch einmal Eis essen – so lautete der eines älteren Herren, der nicht mehr lange zu leben und bereits starke Schluckbeschwerden hatte. Kirsten Jagau-Brinkmann erfüllte dem Sterbenden diesen Wunsch, setzte sich an den letzten Tagen an sein Bett und aß mit ihm zusammen Eis. „...