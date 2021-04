Sehnde/Burgdorf

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in Sehnde hat zu Ostern ein musikalischer Gruß erreicht. Der Sehnder Hobbyfotograf Rainer Luck und Liedermacher Daniel Fernholz aus Burgdorf haben gemeinsam eine DVD mit Frühlingsliedern herausgebracht und der AWO-Seniorenresidenz in der Kernstadt und der Tagespflege im AWO Servicehaus in Bolzum geschenkt. Weitere DVDs sollen demnächst noch an Altenheime in Burgdorf gehen.

„Mit der DVD möchten wir den Senioren in Pflegeeinrichtungen in der Corona-Zeit eine kleine Freude bereiten“, so Luck. Aus der Residenz in Sehnde habe es auch schon eine positive Rückmeldung gegeben. „Die Senioren haben die DVD im Gemeinschaftsraum angeschaut und viel Spaß dabei gehabt“, sagt der Hobbyfotograf.

Lieder wecken bei den Senioren Erinnerungen

Fernholz hat die DVD „Der Mai ist gekommen“ genannt und dafür bewusst klassische, bekannte Frühlingslieder wie „Im Märzen der Bauer“, „Frühling lässt sein blaues Band“ oder „Alle Vögel sind schon da“ ausgewählt. Als ehemaliger Mitarbeiter im Pflegebereich weiß er, wie wichtig Musik für alte Menschen ist und welche Kraft sie hat. „Ich mache Musik für Menschen der Generation Kriegskinder und Wirtschaftswunder – die Lieder wecken gerade bei Senioren mit Demenz oft Erinnerungen an ihre Jugend“, sagt Fernholz.

Daniel Fernholz (links) und Rainer Luck haben die DVD im Studio produziert - der grüne Hintergrund dient dazu, im sogenannten Chroma-Key-Verfahren den Hintergrund gegen ein passendes Bild auszutauschen. Quelle: privat

Aufgenommen hat er die DVD in einem Raum über der AWO-Kleiderkammer in Sehnde. „Dort haben wir eigens ein kleines Ton- und Filmstudio eingerichtet“, sagt Luck. Für die Aufnahmen hat der Liedermacher mit seiner Gitarre vor einer grünen Leinwand gesessen. Im sogenannten Chroma-Key-Verfahren wurde der Hintergrund bei der Videoproduktion dann gegen ein passendes Bild ausgetauscht.

Im Winter ist bereits eine Weihnachts-DVD erschienen

Die Fotos für die Kulisse hat Luck allesamt selbst aufgenommen. Das Lied „Winter ade, scheiden tut weh“ singt Fernholz beispielsweise vor einer Gruppe von Rehen. Luck hat das Foto im Saupark Springe gemacht. Bei „Im Märzen der Bauer“ ist der Liedermacher vor einer Birkenallee zwischen Wassel und Köthenwald zu sehen. „Die habe ich schon vor einigen Jahren fotografiert – die Birken sind mittlerweile nicht mehr da“, sagt Luck. Darüber hinaus hat der Sehnder gefilmt, den Ton ausgesteuert und die DVDs gebrannt und bedruckt.

Die Frühlings-DVD ist aber nicht die erste Produktion, die Luck und Fernholz gemeinsam realisiert haben. Im Dezember vergangenen Jahres haben sie für Bewohner von Seniorenheimen auch schon eine Weihnachts-DVD herausgebracht. Für Fernholz sind die Projekte zudem eine gute Möglichkeit, um mit den Pflegeeinrichtungen in Kontakt zu bleiben. Denn wegen Corona sind Live-Auftritte dort derzeit nicht möglich.

Wer nicht Bewohner eines Seniorenheims ist, aber trotzdem Interesse an der Frühlings-DVD hat, kann diese gegen eine kleine Spende erwerben. Fernholz ist dafür per E-Mail an daniel.fernholz@t-online.de erreichbar.

Von Katja Eggers