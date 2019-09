Seniorenrat Burgdorf gewinnt  neue Mitstreiter

Burgdorf

Braucht es einen Seniorenrat in der bisherigen Form, oder doch besser einen Seniorenbeirat des Rates wie in anderen Städten? Spürt der Seniorenrat überhaupt die Bedürfnisse der älteren Menschen in dieser Stadt, und vertritt er ihre Interessen mit den nötigen Nachdruck? Ermutigende Antworten auf solche und weitere...