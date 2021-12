Burgdorf

Die Verwaltung in Burgdorf verzichtet auf die Ausweisung von Verbotszonen, in denen zwischen Silvester, 21 Uhr, und Neujahr, 7 Uhr, weder Böller noch Raketen gezündet werden – im Gegensatz zu 14 anderen Kommunen der Region Hannover, die bestimmte Straßen und Plätze benannt haben. Das Böllerverbot ist Bestandteil der Allgemeinverfügung der Region Hannover, die die Behörde am Montag veröffentlicht hat. Ziel ist es demnach, Menschenansammlungen zu vermeiden und vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.

„Wir haben für Burgdorf den Bedarf einer solchen Verbotszone nicht gesehen“, sagt Nicole Raue, Leiterin Zentrale Dienste im Rathaus, und verweist auf gute Erfahrungen vom Jahreswechsel 2020/21. Denn letztlich bestehe ein bundesweites Verkaufsverbot „von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 an Privatpersonen ohne sprengstoffrechtliche Erlaubnis“.

Deshalb gehe die Verwaltung davon aus, dass weniger Feuerwerk abgebrannt werde. Zudem sei nach dem Sprengstoffgesetz ohnehin verboten, Pyrotechnik in der Nähe von Kirchen, Altenheimen oder brandempfindlichen Gebäuden zu zünden.

Letztlich könne jeder nur Feuerwerk, Böller oder Raketen aus dem Bestand vergangenen Jahre nutzen, sagt Raue. „Wenn wir jetzt eine Verbotszone erlassen, dann führt das unter Umständen dazu, dass die Menschen sich an anderer Stelle und zwar geballt sammeln“, sagt sie. Eine solche Ansammlung wiederum sei nicht im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Die Einschätzung der Stadt bestätigt auch die Polizei. Gleichwohl kündigt ein Sprecher an, dass Beamte im regulären Streifendienst unterwegs seien – unterstützt von weiteren Kollegen, die auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten.

Von Antje Bismark