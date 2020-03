Burgdorf/Lehrte/Sehnde

„Wir holen die pädagogische Arbeit aus der Beliebigkeit heraus“: Mit diesem Satz fasst Margot Krein, Leiterin der Paulus-Krippe, den Sinn des Qualitätsmanagements zusammen, dem sich jetzt die Einrichtungen unter der Trägerschaft des Kirchenkreises stellen. Früher habe das Leben in einer Kita-Gruppe oft am Engagement der Erzieher gehangen, nun legten die Krippen und Kindergärten einen Mindeststandard für die Arbeit fest. „Davon profitieren Kinder, Eltern und Erzieher gleichermaßen“, sagt Krein.

Wie führe ich Elterngespräche? Welche Beobachtungen bei einem Kind muss ich notieren? Nach welchen Kriterien sollte eine Dienstberatung ablaufen? Mit diesen und anderen Fragen setzen sich die Erzieher in den nächsten Monaten und Jahren zusammen – und das bedeutet zunächst eine Mehrarbeit für die pädagogischen Fachkräfte, wie Birgit Meinig, pädagogische Leitung der Kindertagesstätten des Kirchenkreises, sagt. Dem Trägerverbund gehören in Burgdorf neben der Paulus-Krippe auch die Kita Fröbelweg und Pusteblume, in Lehrte die Kitas Matthäus, Markus, Martin und St. Petri sowie in Sehnde die Kita Huckmuck, die Krippen am Pfarrgarten und Bonhoeffer-Arche an. Sie betreuen insgesamt 589 Jungen und Mädchen, sagt Meinig.

Paulus-Krippe führt Beschwerdemanagement ein

„Gerade für Eltern ist eine Vergleichbarkeit der Einrichtungen wichtig“, weiß Krein aus Gesprächen mit den Müttern und Vätern, die ihren Nachwuchs anmelden. Dabei gehe es um pädagogische Konzepte und um die Arbeit mit Familien, die zunehmend mehr Raum einnehme. „Wir haben deshalb ein richtiges Beschwerdemanagement mit einem Fragebogen eingeführt, den Eltern bei berechtigter Kritik ausfüllen können“, nennt sie ein Beispiel. Das betreffe vor allem Probleme, die sich nicht zwischen Tür und Angel beim Bringen oder Holen der Kinder lösen ließen.

Der Mehrarbeit während des Qualitätsmanagement-Prozesses folge dann eine Entlastung der Mitarbeiter, die damit wiederum Zeit und Kraft für ihre Hauptaufgabe finden sollen: die professionelle Betreuung der Jüngsten. „Wenn ich beispielsweise eine Checkliste für neue Mitarbeiter habe, die in allen Einrichtungen übereinstimmt, dann klappt das Einarbeiten schneller“, sagt Krein. Laufe die Eingewöhnung in jeder Krippe nach dem gleichen Schema, könnten sich die Mitarbeiter besser bei einem kurzfristigen Ausfall vertreten – weil eben die Abläufe transparent und vergleichbar seien.

Auf die Ressourcen eines Kindes schauen, nicht auf die Defizite

Gleiches gelte für die Beobachtungsbögen, die die Kitas aller Träger in den drei Kommunen nach einem einheitlichen Muster ausfüllten. „Dabei schauen alle auf die Ressourcen eines Kindes“, betont Meinig. Es gehe nicht um Defizite, sondern stets um eine positive Entwicklung. „Noch“, sagt Krein, „sind diese Beobachtungen und die beiden jährlichen Elterngespräche erwünscht, künftig sind sie verpflichtend.“ Denn sie dienten letztlich dem Kind, dem Miteinander mit den Eltern und der Zusammenarbeit mit Kinderärzten.

Acht Module umfasst das Qualitätsmanagement, das sich der Kirchenkreis etwas kosten lässt. So erhalten die Leiter der Einrichtungen zwei Stunden pro Woche für diesen Prozess, der Ende März starten soll. Hinzu komme eine Halbtagskraft, die sich um das Qualitätsmanagement in den Kitas kümmert, kleine Einrichtungen unterstützt und gute Beispiele in andere Häuser überträgt. „Abkupfern“, sagt Meinig, „ist in puncto Qualität ausdrücklich erwünscht.“

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark