So wollen sich Burgdorfs Abiturienten von ihrer Schulzeit verabschieden

Burgdorf

„Den Schulabschluss einfach ausklingen zu lassen, hätte nicht gepasst“, sagt Schulleiter Reiner Behrend von der Berufsbildenden Schule (BBS) Burgdorf. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Abiturientinnen und Abiturienten auch in diesem Jahr auf vieles verzichten. Immerhin dürfen diesmal wieder die Eltern mit zu der Zeugnisvergabe kommen.

Am Beruflichen Gymnasium Technik und Wirtschaft der BBS fielen die Mottowoche und der Abistreich in diesem Jahr aus. Auch der traditionelle Abiball kann nicht stattfinden. Die Abiturienten versuchen trotzdem, das Beste aus der Situation zu machen. Normalerweise organisiert die BBS die Zeugnisvergabe im Burgdorfer StadtHaus. Doch dort reicht unter Corona-Bedingungen der Platz für die Abiturienten und ihre Eltern nicht aus. Deswegen verlegt die Schule die Zeugnisvergabe in ein Festzelt.

Party mit viel frischer Luft

Das große Zelt steht auf dem Obershagener Festplatz und gehört Festwirt Benjamin Koch. Er zieht in diesem Jahr mit seinem mobilen Biergarten in der Gemeinde Uetze von Festplatz zu Festplatz. Abiturient Erik Schumann, der ganz in der Nähe von Obershagen wohnt, schlug seinen Mitschülern den Biergarten als Veranstaltungsort vor. Die Idee kam sofort an. Nach der Zeugnisvergabe um 12 Uhr im Zelt wird dort die Abschlussparty steigen. Dank der Lockerungen der Corona-Regeln dürfen außer den Eltern auch Freunde der Schüler kommen. Zu einem richtigen Fest gehören selbstverständlich auch Essen und Trinken. Deshalb hat das Organisationsteam verschiedene Imbisswagen mit Pizza und Burger zum Schützenplatz bestellt.

„Die Abiturientinnen und Abiturienten vermissen trotzdem den großen Abiball“, sagt Daniela Rosendahl, Sprecherin der BBS. Rund 70 junge Frauen und Männer erhalten am Freitag, 2. Juli, ihre Reifezeugnisse. Auch für die Absolventen der Fachoberschule Wirtschaft und Technik endet am Freitag ihre Schulzeit mit der Zeugnisübergabe. Sie feiern allerdings wie in jedem Jahr im kleinen Kreis zusammen mit den Lehrkräften, sagt Rosendahl.

Abiturienten allein in der Schule

Am Allgemeinbildenden Gymnasium Burgdorf durften die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Mottowoche organisieren. „Wir hatten eine Woche lang richtig Spaß und haben die gemeinsame Zeit sehr genossen“, sagt die kommissarische Schulleiterin Julia Schneider. Während der Mottowoche war sie mit den Abiturienten allein in der Schule – alle anderen Schüler hatten wegen der Corona-Pandemie Homeschooling. Zu dieser Zeit hatten die Abiturienten noch befürchtet, dass sie bei der Zeugnisübergabe unter sich bleiben müssen. Inzwischen sei durch die Lockerungen aber sicher, dass zumindest die Eltern oder enge Bezugspersonen sie an ihrem großen Tag begleiten dürfen, sagt Schneider. Und auch für die privat organisierte Party der Schüler sehe es inzwischen gut aus.

Nur Mottowoche – kein Abistreich

Trotzdem hätte viele Schüler das Gefühl, dass die Pandemie ihnen viel genommen hat, berichtet Schneider von ihren Beobachtungen. Der Abistreich fiel auch hier aus, und während ihres letzten Schuljahres hatten die Jugendlichen wegen der Pandemie keine Gelegenheit, Abipartys zu veranstalten und Geld für ihren Abschlussball einzunehmen. Entsprechend leer sei nun auch die Abikasse, sagt Schneider. Trotzdem freuten sich die Schüler, dass die niedrigen Inzidenzen ihnen zumindest eine kleine Party ermöglichen.

Am Gymnasium Burgdorf erhalten in diesem Jahr rund 90 Schüler ihre Abiturzeugnisse. Termin ist ebenfalls der 2. Juli um 11.30 Uhr auf dem Schulgelände.

Von Leona Passgang