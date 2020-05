Hannover

Die Sparkasse Hannover fährt ihr Personal an Bargeldkassen drastisch herunter. Wenn ab Montag, 8. Juni, die wegen der Corona-Krise seit elf Wochen geschlossenen 19 Filialen wieder öffnen, bleiben die Kassen dort zu. Bis 2025 soll sich die Zahl der Standorte mit Kassen noch weiter von bisher 39 auf dann nur noch 14 reduzieren, davon fünf in Hannover-Stadt und neun in den Umlandkommunen. Vorstandschef Volker Alt sagte am Freitag, dass die Nachfrage nach Bargeld nicht erst seit der Corona-Krise zurückgehe. Diese habe den Trend aber noch einmal spürbar verstärkt.

Sparkasse Hannover mit weniger Kassen, aber ohne weitere Filialschließungen

Filialen sollten im Zuge der Änderung nicht geschlossen werden, verspricht Alt. „Wir wollen in der Fläche präsent bleiben. Das steht den Sparkassen gut zu Gesicht.“ Das kommunale Geldinstitut sei mit 203 Geldautomaten an 93 Standorten weiterhin der größte Bargeldversorger der Region. Insgesamt 73 Standorte erlauben sogar Aus- und auch Einzahlungen, diese Zahl werde möglicherweise wachsen.

Anzeige

Hier soll es noch Sparkassen-Filialen mit Kassen geben:

Hannover , Aegi (bleibt langfristig)

, Aegi (bleibt langfristig) Hannover-Ahlem (bis maximal 2025)

Hannover , Bahnhofstraße (bis maximal 2025)

, (bis maximal 2025) Hannover , Engelbosteler Damm (bis maximal 2025)

, (bis maximal 2025) Hannover , Goseriede (öffnet am 8. Juni ohne Kasse, wird dann umgebaut und ersetzt dann langfristig den Engelbosteler Damm als Kassenstandort)

, Goseriede (öffnet am 8. Juni ohne Kasse, wird dann umgebaut und ersetzt dann langfristig den als Kassenstandort) Hannover-Gehaplatz (bleibt langfristig)

Hannover-Kirchrode (bleibt langfristig)

Hannover Limmerstraße (bis maximal 2025)

Limmerstraße (bis maximal 2025) Hannover , Ricklinger Stadtweg (langfristig)

, Ricklinger Stadtweg (langfristig) Hannover , Vahrenwalder Platz (bis maximal 2025)

, Vahrenwalder Platz (bis maximal 2025) Neustadt, Marktstraße (bleibt langfristig)

(bleibt langfristig) Mellendorf , Wedemarkstraße (bis maximal 2025)

, Wedemarkstraße (bis maximal 2025) Großburgwedel , Im Mitteldorf (bleibt langfristig)

, Im Mitteldorf (bleibt langfristig) Langenhagen , Walsroder Straße (bleibt langfristig)

, (bleibt langfristig) Garbsen-Berenbostel , Dorfstraße (bis maximal 2025)

, Dorfstraße (bis maximal 2025) Garbsen , Hänselriede (bleibt langfristig, derzeit aber in Umbau)

, Hänselriede (bleibt langfristig, derzeit aber in Umbau) Seelze , Hannoversche Straße (bis maximal 2025)

, Hannoversche Straße (bis maximal 2025) Burgdorf , Marktstraße (bleibtlangfristig)

, (bleibtlangfristig) Gehrden , Nordstraße (bleibt langfristig)

, Nordstraße (bleibt langfristig) Lehrte, City-Center (bleibt langfristig)

Laatzen , Albert-Schweitzer-Straße (bleibt langfristig)

, (bleibt langfristig) Springe, Zum Oberntor (bleibt langfristig)

„Es tritt schnelle Gewöhnung ein“

Auch die Erfahrung an Standorten, an denen zuletzt der Kassenservice aufgegeben wurde, sei durchweg positiv. „Es tritt eine schnelle Gewöhnung ein“, sagt Alt. Mitarbeiter kümmerten sich um Kunden, die anfangs Scheu vor Automaten haben.

Weitere HAZ+ Artikel

Corona-Krise reduziert Nachfrage nach Bargeld

In der Pandemie ist die Nachfrage nach Bargeld noch einmal weiter zurückgegangen. Verzeichnete die Sparkasse in den Jahren vor der Krise in den Monaten März und April stets mehr als 3 Millionen Transaktionen an Bargeldautomaten, so waren es unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr nur noch gut 1,9 Millionen Transaktionen in dem Zeitraum. Parallel ist die Menge der Zahlungen mit Geld- oder Kreditkarte seit 2018 um etwa 50 Prozent gestiegen.

Personal werde wegen der Reduzierung der Kassen nicht abgebaut, sagt Alt. Da die Kassennutzung in den Filialen aber ohnehin zurückgehe, wolle man das Personal für andere Zwecke einsetzen, etwa für Beratungen. Das Institut entwickelt an der Lindener Falkenstraße derzeit den Prototypen für einen neuen Typ Filialdesign, der vermehrt auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Insgesamt investiere die Sparkasse in fünf Jahren rund 50 Millionen Euro in die Modernisierung der Filialen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Einige Umlandstädte bald ohne Kassen in den Sparkassen

Für einige Städte im Umland bedeutet die Entwicklung aber, dass sie bald gar keine Bargeldkassen in Sparkassenfilialen mehr haben. Das betrifft etwa Barsinghausen, Hemmingen, Isernhagen, Uetze und Wunstorf. Vorstandschef Alt sagt aber, dass die Nutzung von Automaten sowie Onlinebanking und Kartenzahlung stark zunehme. Deutsche Kunden seien zwar im internationalen Vergleich weit tradierter und hätte die modernen Mittel im Geldverkehr zunächst nur sehr zurückhaltend genutzt. Die Corona-Krise aber lasse ein Umdenken erkennen. „Und wer einmal gemerkt hat, wie komfortabel das Bezahlen mit dem Handy oder mit der kontaktlosen Karte ist, der will meist gar nicht mehr zurück.“

Volksbank reduziert nicht weiter

Die Hannoversche Volksbank hat die Menge ihrer Kassen im regionalen Filialnetz bereits im vergangenen Jahr ausgedünnt. Dort gibt es noch an 27 von 46 Standorten Bargeldkassen, teils aber mit etwas reduziertem Service. Ein weiterer Abbau sei nicht geplant, teilt Sprecher Marko Volck mit.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding