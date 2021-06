Burgdorf

Sie ist ein Hingucker und eine Zierde für Burgdorfs Stadtpark: Vor allem aber soll die neue urige Spielhütte aus haltbarem Robinienholz, die am Mittwoch am Parkeingang Tiefenwiesenweg aufgestellt worden ist, die Kinder begeistern. Sie ersetzt ein Kletternetz mit Kletterseil, das vor einigen Tagen an gleicher Stelle abgebaut worden ist. Man wolle den von zahlreichen Eltern und Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln stark frequentierten kleinen Spielplatz „noch attraktiver gestalten“, begründet die Stadtverwaltung die Investition von rund 13.500 Euro in den stadtweit einzigen Spielplatz speziell für Kleinkinder.

Noch ein paar Tage müssen die Kinder warten, bis sie dieses Spielgerät benutzen dürfen. Quelle: Stadt Burgdorf

Nutzung ab Mitte Juli

Das neue Spielgerät bietet nicht nur etwas fürs Auge. Jungen und Mädchen können innerhalb des Pfahlbaus auf schwankenden Planken balancieren, am Flaschenzug Sand in die aufgeständerte Hütte befördern und dieselbe rutschend wieder verlassen. Die kleine Brücke und eine kleine Leiter als Aufstieg schüfen kleinkindgerechte „Herausforderungen“ zur Weiterentwicklung motorischer Fähigkeiten, erklärt Stadtsprecherin Alexandra Veith. Niedrige Podesthöhen und Fallschutz sollen die Sicherheit gewährleisten. Für die etwas älteren Kinder liegt im weiteren Verlauf des Tiefenwiesenweges ein Spielplatz mit Seilbahn und Kletternetz.

Bis sie die neue Spielkombination mit Beschlag belegen können, müssen die Kleinsten noch etwas Geduld aufbringen – bis der Beton, auf dem die lindgrün angemalten Pfähle stehen, die ausreichende Festigkeit hat. Dasselbe gilt für die zurzeit gesperrte Schaukel, die ebenfalls neu befestigt werden musste. Noch für zehn bis 14 Tage bleiben die Schaukelbretter beziehungsweise der Kleinkindersitz ausgehängt. Ab der zweiten Julihälfte werde der Spielplatz dann wieder komplett genutzt werden können, verspricht die Stadt.

Von Martin Lauber