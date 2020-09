Sprinterbusse: Region Hannover setzt auf Route durch die Eilenriede

Hannover

Wenn die Sprinterbuslinie 900 aus Richtung Burgdorf Ende des Jahres über den bisherigen Endpunkt am A2-Center in Altwarmbüchen in Hannovers Innenstadt verlängert wird, geschieht das zunächst mit einer Route über die Podbielskistraße. Die für den Nahverkehr zuständige Region setzt aber weiter auf die Strecke über Gehägestraße und Waldchaussee durch die Eilenriede und will das bis 2023 umsetzen. „Wir wollen uns dazu mit allen Beteiligten abstimmen“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Drei Varianten untersucht – nur eine funktioniert aktuell

Drei Varianten hat die Region für die Buslinie 900 untersucht. Diejenige über die Walderseestraße scheidet wegen des Straßenzustandes aus. Damit die Eilenriederoute genutzt werden kann, müsste in der Waldchaussee eine nicht ausreichend tragfähige Brücke verstärkt und die Sperrung der Straße am Wochenende zumindest für den Busverkehr aufgehoben werden. Bleibt zunächst nur die Streckenführung über Podbielskistraße, Zoo und Königstraße in die City, die zum 13. Dezember umgesetzt wird.

Anzeige

Anlieger kämpfen für Waldroute

Anlieger im Bereich um die Gehägestraße in Groß-Buchholz wie etwa das Cochlear Implant Centrum zur Behandlung Hörgeschädigter kämpfen schon seit geraumer Zeit für die Waldroute. Eltern beklagen den Mangel einer direkten Busverbindung zu Grundschulen, zu den weiterführenden Schulen im Zooviertel sowie zu Freizeiteinrichtungen. Vorhandene Haltestellen etwa an der Podbielskistraße seien nur nach längerem Fußweg erreichbar.

Weitere HAZ+ Artikel

Verhandlungen in Sachen Waldchaussee dürften schwierig werden. Die Stadt hatte bereits angekündigt, die Brücke nicht zu erneuern. Widerstände gibt es auch in der Politik; unter anderem durch den Eilenriedebeirat.

Von Bernd Haase