Der Freundeskreis zur Förderung der Kirchenmusik an St. Pankratius hat einen neuen Vorstand. Diesen hat die Mitgliederversammlung des Vereins jetzt gewählt. Neue Vorsitzende ist Friederike Grote, Pastorin der Burgdorfer St.-Pankratius-Kirchengemeinde. Sie löst Hans-Dieter Pauli ab, der den Vorsitz seit Gründung des Vereins 1997 innehatte. Pauli verlässt den Vorstand aus Altersgründen, ebenso sein langjähriger Stellvertreter Hellmut Vierhuff.

Axel Brümmer – bisheriger Kassenwart des Vereins – löst Vierhuff auf diesem Posten ab. Neu im Vorstand sind Jan Hildebrand als Kassenwart und Antje Doll als Beisitzerin. Hilmar Jagst bleibt Schriftführer des Vereins. Pauli und Vierhuff hätten rechtzeitig angekündigt, die Vorstandsarbeit altersbedingt abzugeben, sagt Kirchenkreiskantor Martin Burzeya. Das habe ermöglicht, „in Ruhe und mit Sorgfalt ein neues Vorstandstableau zusammenzustellen und der Mitgliederversammlung zur Wahl vorzuschlagen“. Die Arbeit mit dem bisherigen Vorstand bezeichnet er als „ausgesprochenen Glücksfall“.

Kirchenkreiskantor Burzeya dankt Hans-Dieter Pauli

Besonders dankt Burzeya dem Vorsitzenden Pauli. Er habe die Geschäfte des Freundeskreises über Jahre „mit Eifer und großer Zielstrebigkeit“ sowie „Begeisterung für die Sache“ geführt. In Paulis Amtszeit konnte der Verein etwa Klaviere für die Kirche und Gemeindehäuser der St.-Pankratius-Kirchengemeinde anschaffen und überarbeiten lassen, den Instrumentenbestand des Posaunenchors vergrößern, Konzerte und Gottesdienste mitfinanzieren und die Kantorenstellen ausweiten. „Zu den größten Herausforderungen zählte die Beschaffung der Truhenorgel vor zwanzig Jahren für 40.000 D-Mark“, sagte Pauli während seines Abschlussberichts auf der Mitgliederversammlung.

Bevor indes der neue Vorstand des Freundeskreises seine Arbeit aufnimmt, stehen Übergabegespräche und die Bestätigung eines Notars an. Auch für die Arbeit mit dem künftigen Vorstand zeigt sich Kantor Burzeya optimistisch. Die Vernetzung von musikbegeisterten, fachkundigen und gremienerfahrenen Menschen verspreche, dass die Kirchenmusik an St. Pankratius auch in Zukunft sehr gut unterstützt werde. Auch freue er sich über die steigende Mitgliederzahl des Freundeskreises und die Spendenbereitschaft zu besonderen Anlässen.

Neue Vorsitzende Friederike Grote freut sich auf ihr Amt

Die neue Vereinsvorsitzende Friederike Grote blickt ebenfalls mit Vorfreude auf ihr neues Amt. „Ich höre gern Musik, singe gern und freue mich darüber, dass hier in Burgdorf über die Musik so viele Menschen erreicht werden und mitmachen, von klein bis groß, von jung bis alt.“ Der Freundeskreis habe so gute Arbeit geleistet, dass sie diese gern fortführen wolle.

Matthäus-Passion: Kartenrückgabe weiter möglich Wer noch Karten für die geplante Aufführung der Matthäus-Passion besitzt, kann diese bis zum 31. Juli zurückgeben. An ihrer Vorverkaufsstelle erhalten Gäste den Kartenpreis zurück. Die für den 15. März geplante Aufführung hatte die Kantorei zwecks Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt. Kirchenkreiskantor Martin Burzeya bedankt sich bei allen Gästen, die aus Solidarität ihre Karten nicht zurückgeben möchten. Die zurückbleibenden Gelder würden zum Ausgleich der Ausfallkosten verwendet. Bereits engagierten Musikern habe die St.-Pankratius-Kirchengemeinde mit dem Kirchenkreis Ausfallhonorare von etwa 10.000 Euro gezahlt. Das sei „als deutliches Solidaritätszeichen zu bewerten“, so Burzeya. Wer seine Karte bei Benefizz erworben hat und umtauschen will, möge das bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, tun, bittet Burzeya. Noch könne niemand sagen, wann die Kantorei die Aufführung nachholen kann – auch wenn sie das vorhabe. Deshalb verlieren die Karten ihre Gültigkeit. kk

