Burgdorf

Jugendliche, die den Durchgangsschulhof der Grundschule zwischen Gartenstraße und Hannoverscher Neustadt gern als Treffpunkt benutzen, müssen umziehen. Die Stadtverwaltung will das auch gern als auch als Abkürzung auf dem Weg in die Innenstadt genutzte Areal künftig mit einem Zaun sichern und verschließen. Burgdorfs Jugend- und Schulpolitiker halten das für sinnvoll und geben der Verwaltung Rückendeckung.

Der Schulhof beschäftigt die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik bereits seit etlichen Jahren. Es ist von Norden wie von Süden her gleichermaßen zugänglich, was unter anderem dazu führt, dass sich auch während der Unterrichtszeiten am Vor- und Nachmittag Schulfremde dort aufhalten. Mal fahren erwachsene Radler über den Hof, während Schüler gleichzeitig Pause haben. Abends und an den Wochenenden treffen sich dort nach Beobachtung von Nachbarn und Schule häufig Jugendliche, trinken Alkohol, randalieren und sorgen mitunter für Vandalismusschäden.

Schule klagt über herumlungernde Jugendliche

Aufsichtführende Lehrer fanden in der Vergangenheit immer wieder Splitter zerborstener Glasflaschen auf dem Schulhof, die eine erhebliche Verletzungsgefahr für spielende Kinder bedeuten. Eine pädagogische Mitarbeiterin der Schule berichtete jetzt von Heranwachsenenden, die bisweilen im Treppenhaus der Richard-Höper-Halle neben der Schule herumlungerten und ihr Angst einflößten.

Damit soll fortan Schluss sein. Nachdem die Schulleitung an die Stadt herangetreten ist und um Abhilfe gebeten hat, hat die Schulverwaltung reagiert und einen Zaun bestellt, der schon nächste Woche aufgestellt werden soll. Sobald er steht, soll das Gelände während der Schulzeiten grundsätzlich verschlossen bleiben.

Spielplatz ist nur noch nach Schulschluss geöffnet

Aber auch außerhalb es Unterrichts soll das Areal in Zukunft nicht mehr durchgehend zugänglich sein für die Öffentlichkeit. Angelehnt an Regelungen, wie sie in der Landeshauptstadt Hannover gelten, will die Stadt den Schulhof nurmehr im Zeitraum zwischen dem Schulschluss gegen 15.30 Uhr und dem Einbruch der Dunkelheit öffnen. Spielende Kinder, die die Schule nicht besuchen, können die auf dem Schulhof installierten Spielgeräte dann erst nachmittags nutzen. Offen bleiben soll der Schulhof nach dem Wunsch von SPD-Ratsfrau Christiane Gersemann auch am Wochenende und während der Schulferien. Die Stadtverwaltung will das prüfen. Das letzte Wort hat nächste Woche der Verwaltungsausschuss der Stadt.

Die Sporthalle, so verspricht die Stadt, werde auch während der Schließzeiten für Sporttreibende erreichbar sein. Um die vorerst verdrängten Jugendlichen müsse sich dann verstärkt die mobile Jugendhilfe der Stadt kümmern. Gersemann bat, entsprechende Angebote zu machen. „Wir müssen das Eigentum der Stadt vor Vandalismus schützen und können den Schulhof nicht länger als Partytreff öffnen“, verteidigte Thomas Dreeskornfeld ( FDP) die neue Schließregelung.

Von Joachim Dege