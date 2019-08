Die Kunden des mittlerweile 65 Jahre alten Bankhauses mit seinen zuletzt 83 Mitarbeitern im Haupthaus und fünf Selbstbedienungsgeschäftsstellen an der Norderneystraße, der Weserstraße, in Ehlershausen, am Rubensplatz und an der Uetzer Straße sind Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen, die meisten davon aus Burgdorf, einige auch aus Lehrte und Burgwedel.

Den größten Brocken am Geschäftsvolumen von 418 Millionen Euro machten im vergangenen Jahr einmal mehr die Kundenkredite aus. Die beliefen sich vergangenes Jahr auf 260,1 Millionen Euro, was einer Steigerung um fast 15 Prozent entspricht. Gewerbliche Kunden liehen sich 124,3 Millionen Euro, Privatpersonen 123,7 Millionen Euro.

Rückläufig war das Geschäft mit Wertpapierverkäufen. Dort kam die Stadtsparkasse zuletzt nur noch auf einen Umsatz von 14,5 Millionen Euro nach 16,2 Millionen Euro im Jahr zuvor. Deutlich sanken auch Käufe von Investmentfonds auf zuletzt 7,8 Millionen Euro nach 11,8 Millionen Euro im Vorjahr. Und auch beim Absatz von Sach- und Lebensversicherungen ging der Umsatz zurück. Demgegenüber stiegen die Kundeneinlagen kräftig an. Als sogenannte Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden standen Ende 2018 308,6 Millionen Euro in den Büchern und somit fast 10 Prozent mehr als 2017. Allein die Sparer legten bei der Stadtsparkasse 101,8 Millionen Euro an.

Der Verwaltungsrat, an dessen Spitze Bürgermeister Alfred Baxmann steht, hat dem Vorstand des Instituts bereits Mitte Juni Entlastung erteilt. Nun muss auch noch der Rat der Stadt grünes Licht geben für den Jahresabschluss. Dies soll am 12. September geschehen. 50.000 Euro will die Stadtsparkasse mit Zustimmung des Verwaltungsrats ausschütten – als Sponsor für soziale Zwecke und Kulturaktivitäten in der Stadt.