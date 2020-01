Sternsinger tragen Segen ins Rathaus

Burgdorf

Da kann ja jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen im Rathaus: Sternsinger der katholischen St.-Nikolaus-Kirchengemeinde haben Bürgermeister Armin Pollehn und seinen 525 Mitarbeitern am Dreikönigstag den göttlichen Segen überbracht. An die Steinsäulen des Eingangsportals des Rathauses II schrieben sie mit Kreide den Segensspruch „Christus mansionem benedicat“ (zu Deutsch: Christus segne dieses Haus).

Den Besuch der Kinder, die zurzeit in sechs Gruppen Privathaushalte und Einrichtungen in der ganzen Stadt aufsuchen und Spenden sammeln für notleidende Kinder im Libanon, nahm das Stadtoberhaupt immerhin so wichtig, dass er sich persönlich Zeit für einen Plausch nahm und dazu sogar die offizielle Amtskette anlegte. Aus dem gähnend leeren Stadtsäckel bekamen die Sternsinger freilich nichts. Die versammelte Stadtspitze sowie einige Mitarbeiter ließen die Kinder gleichwohl nicht ohne Gabe ziehen und öffneten ihre privaten Geldbeutel. Wie viel dabei für den Spendenzweck zusammenkam, ist nicht bekannt.

Von Joachim Dege