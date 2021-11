Burgdorf

Seit Monaten weigert sich ein 72-Jähriger, die Knöllchen für sein in der Innenstadt geparktes Auto zeitnah zu bezahlen – oder das Fahrzeug dort abzustellen, wo es kein Geld kostet. Seit Monaten legt er die Knöllchen in dem Wagen aus, um, wie er sagt, gegen die Willkür der Stadt Burgdorf und speziell des Ordnungsamtes zu protestierten. Und seit Monaten zeigt er den Beschäftigten der Stadt den ausgestreckten Mittelfinger, wenn er mit seinem Auto an ihnen vorbeifährt. Zwei Betroffenen reichte es: Sie zeigten den früheren Verkäufer wegen Beleidigung an. Das Amtsgericht Burgdorf hat den Rentner jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt.

„Bei der Anzeige handelt es sich um eine Intrige“, sagte der Mann zu Verhandlungsbeginn und beschuldigte Rathausmitarbeiter, dass sie „ihn auf dem Kieker hätten“. Sie würden permanent seinen Wagen an der Hannoverschen Neustadt kontrollieren, fehlende Parkscheine aufschreiben und dann noch nicht einmal akzeptieren, dass er diese irgendwann bezahlt habe. Gleichwohl beleidige er niemanden, und den ausgestreckten Mittelfinger könne er aufgrund einer Gicht-Erkrankung nicht zeigen, argumentierte er vor Amtsrichterin Stephanie Rohe.

Ärztliches Attest bescheinigt nicht die Unschuld

Zur Bestätigung seiner Aussage legte er zudem ein ärztliches Attest über eine Kontraktur der rechten Hand vor. Dabei verlieren die Patienten die Fähigkeit, ihre Finger zu strecken, weil sich die Sehnenstrukturen in der rechten Hand verkürzen. Zur Bestätigung dieser Diagnose versuchte der Angeklagte, den sogenannten Stinkefinger zu zeigen – aus seiner Sicht gelang das nicht, aus Sicht der Richterin und der Staatsanwältin sehr wohl. Beide konnten die Aussagen der Zeugen deshalb nachvollziehen, dass der 72-Jährige bei jeder Begegnung den gestreckten Mittelfinger der rechten Hand präsentiere.

Ärger über Stinkefinger: „Für uns war das Maß voll“

„Er fährt beinahe täglich an der Rampe am Rathaus I vorbei, wo wir uns treffen“, sagte die 60 Jahre alte Verwaltungsvollzugsbeamtin. Dabei halte er mit der linken Hand das Lenkrad, während er mit der rechten Hand gestikuliere, sagte sie. Am 24. März dieses Jahres passierte der Burgdorfer erneut die Politesse mit erhobenem Finger, deshalb entschloss sie sich mit ihrem Kollegen zur Strafanzeige. „Wir sind nicht bei jeder Kleinigkeit dabei, eine Anzeige zu erstatten“, sagte sie, „aber für uns war das Maß voll.“ Den Ärger über die Stadt könne sie nicht nachvollziehen: „Er kann sich doch ein Ticket ziehen oder woanders parken“, sagte die Zeugin. Ihr 45 Jahre alter Kollege ergänzte, dass der Burgdorfer zudem eine Überwachungskamera im Auto installiert habe, um die Mitarbeiter zu filmen und weiterhin zu provozieren.

Rentner muss 375 Euro zahlen

„Die Mitarbeiter haben ihre Arbeit gemacht, niemand hat sie auf dem Kieker, und niemand muss sich von ihnen beleidigen lassen“, sagte die Staatsanwältin. Sie forderte – angesichts der Rente am Existenzminimum – eine Geldstrafe von 375 Euro. Dieser Forderung schloss sich Amtsrichterin Rohe an: „Sie haben die Geste gezeigt und dafür müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte sie.

Stadt dokumentiert 17 Beleidigungen und Bedrohungen

Stadtsprecherin Julia Götze sagte auf Anfrage, dass das Rathaus seit März dieses Jahres 17 Beleidigungen oder Bedrohungen dokumentiert habe. Seitdem hätten Mitarbeiter vier Strafanzeigen eingereicht. „Die Stadt Burgdorf hat in diesen Fällen zusätzlich zu den Mitarbeitenden Anzeige erstattet“, sagte Götze.

