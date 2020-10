Burgdorf

Mehrere hundert Teilnehmer erwartet die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an diesem Donnerstag, 15. Oktober, zu einer Demonstration in der Stadt: Sie kommen aus Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Uetze und der Wedemark, wie der zuständige Gewerkschaftssekretär Michael Patschkowsky sagt. Seinen Angaben zufolge richtet sich der Streikaufruf an die Beschäftigten in Kitas, Bauhöfen, Verwaltungen und Mitarbeiter von Aha. Deshalb bleibt unter anderem die Deponie an der Steinwedeler Straße komplett geschlossen.

Der Arbeitskampf zwischen Gewerkschaft und kommunalen Arbeitgebern trifft einmal mehr die Familien: Sie müssen nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler „mit Einschränkungen im Betreuungsangebot in den städtischen Einrichtungen rechnen“. Zwar versuche Burgdorf, eine Betreuung sicherzustellen – das gelinge indes nur, wenn Personal im Dienst sei. „Da der Umfang der betroffenen Einrichtung und das Ausmaß des Streiks sich derzeit schwer abschätzen lassen, empfiehlt die Stadt Burgdorf den Eltern, an diesem Tag möglichst eine andere Versorgung ihrer Kinder zu organisieren“, sagt Kattler auf Anfrage mit.

Anzeige

Umzug und Kundgebung in der Kernstadt

Beim jüngsten Streik im September hatten sich unter anderem pädagogische Fachkräfte aus den Kitas Freibad, Südstern, Ehlershausen und Otze beteiligt. Ob und wie viele von ihnen erneut die Arbeit niederlegen, wisse er nicht, sagt auch der Gewerkschaftssekretär. Angesichts der Privatisierungsabsichten für den Bauhof gehe er von einer großen Beteiligung der dort Beschäftigten aus. Sie wie alle anderen Teilnehmer der insgesamt sieben Umlandkommunen treffen sie sich am Donnerstag um 8.45 Uhr am Bahnhof in Burgdorf, von dort führt der Demonstrationszug an den Rathäusern vorbei zum Spittaplatz.

Für 9.30 Uhr plant Verdi dort eine Kundgebung mit mehreren Redebeiträgen, bei denen die Mitglieder ihrer Forderung nach mehr Gehalt Nachdruck verleihen wollen. „Im Anschluss gehen wir noch einmal zur Stadtsparkasse, die auch von der Tarifauseinandersetzung betroffen ist“, sagt Patschkowsky. Er betont zugleich, dass die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten sollten.

Restmüllsäcke liegen vier Wochen lang in der Stadt

Unterdessen wirkt der Streik vom Freitag noch in der Stadt nach, als die Beschäftigten des Abfallentsorgers (Aha) die Arbeit niederlegten. Stefan Huy, Anwohner der Allerstraße, kritisiert, dass Aha keine Strategie zur Entlastung seiner Kunden entwirft. Es gebe lediglich eine Information („Wird nicht nachgeholt“) auf der Aha-Homepage, aber keine Überlegung, ob die Beschäftigten den Abfall in Burgdorf nicht an anderen Tagen – außerhalb der regulären Leerung – abfahren könnten. Das bedeute praktisch, dass der Restmüll nun vier Wochen gammeln werde.

Gerade Kunden ohne Tonne holten die inzwischen regennassen Säcke nicht für weitere zwei Wochen in ihre Häuser zurück. „Das ist umso absurder, weil Burgdorf sich in diesem Zeitraum gleichzeitig an der Rattenbekämpfung per Köder versucht“, sagt Huy und fügt hinzu, dass dabei so großen und nahrhaften Ködern, wie sie in Form der Müllsäcke vorliegen, kaum Konkurrenz zu machen sei. „Es sollte für Aha kein Problem darstellen, die Abholung von Tonnen zugunsten der Abholung der Säcke zurückzustellen und entsprechend die Touren neu zu disponieren“, meint der Burgdorfer. Damit wäre der Streiktag dennoch effektiv. Aha war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Antje Bismark