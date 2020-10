Burgdorf

Eltern von Kindern in Krippe und Kindergarten benötigen für Mittwoch, 21. Oktober, eine alternative Betreuung: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft alle Tarifbeschäftigten und Praktikanten für diesen Tag zum Warnstreik auf, wie Gewerkschaftssekretär Michael Patschkowsky auf Anfrage sagt. Seinen Angaben zufolge rechnet Verdi damit, dass sich erneut viele Fachkräfte in den Kitas beteiligen werden.

„Wir können nicht sagen, wie viele und welche Einrichtungen betroffen sind“, sagt Patschkowsky. Gleiches gelte für Notgruppen, über deren Einrichtung der Gewerkschaftssekretär am Montag noch keine Auskunft geben konnte. Ob dies am Dienstag der Fall sein werde, vermag er derzeit nicht zu sagen. Bei der Stadt Burgdorf ist nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler bis Montagnachmittag noch keine Information darüber eingegangen, dass Verdi auch die Beschäftigten der Stadt zum Streik aufruft. „Wir empfehlen allen Familien, sich um eine private Betreuung zu kümmern“, sagt Kattler mit Blick auf die jüngsten Warnstreiks, an denen sich vor allem die pädagogischen Fachkräfte und die Mitarbeiter der Bauhöfe beteiligt hatten.

Darum geht es im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Bund und Kommunen hatten vergangene Woche ein Angebot vorgelegt, sind damit aber auf massive Kritik der Gewerkschaften gestoßen. Die Arbeitgeber bieten für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen an.

Die Gewerkschaften fordern bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte.

Von Antje Bismark