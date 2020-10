Burgdorf

Paul Rahm gibt an diesem Donnerstagmorgen den Takt an: Der Lehrter beteiligt sich wie seine Kollegen von der Kita Hohnhorstweg am Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und schlägt beim Marsch durch die Burgdorfer Straßen ebenso auf seine Trommel wie bei der Kundgebung auf dem Spittaplatz. Weithin hörbar schallt der Rhythmus, mit dem Rahm auch die Redebeiträge der Gewerkschafter am Fuß der St.-Pankratius-Kirche untermalt.

Für ihn sei es längst nicht der erste Streik, sagt Rahm, der wie die Streikenden aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Uetze und der Wedemark früh nach Burgdorf angereist ist – um für bessere Tarife und mehr Gehalt zu demonstrieren. Dafür bleibt die Kita an diesem Tag geschlossen, wie viele andere Einrichtungen in der Region auch. „Die Eltern haben Verständnis für den Streik, sie sind ziemlich solidarisch“, sagt Rahm.

Diese Rückmeldung bringen auch Jennifer Petersen, Celine Müller und Aileen Jerate mit. Das Trio arbeitet in der Kita Langenhagen-Kaltenweide. „Wir benötigen schlicht mehr Geld für unsere Arbeit“, sagt Petersen und spricht von positiven Reaktionen der Eltern auf den Streik. Wie Rahm haben sie bereits vor zwei Jahren schon einmal die Arbeit niedergelegt, um Druck in die Tarifverhandlungen zu bringen.

Die Streikenden ziehen vom Bahnhof zum Spittaplatz, dabei passieren sie auch die Marktstraße. Quelle: Antje Bismark

Kritik an den Arbeitgebern und an Bürgermeister Pollehn

Dass diese im Moment stocken, liegt nach Aussage von Christoph Engelen, hauptberuflich Personalratsvorsitzender in der Burgdorfer Verwaltung und ehrenamtlich bei Verdi engagiert, ausschließlich an den Verhandlungsführern des Kommunalen Arbeitgeberverbandes. Sie hätten bislang kein Angebot abgegeben und auch nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft angemessen reagiert. Im Gegenteil: Die Verantwortlichen, aus Burgdorf namentlich der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Heiko Nebel, ließen sich die Arbeit von Steuergeldern bezahlen – meist in Hotels und damit weitab von den Arbeitsstätten der kommunal Beschäftigten, sagt er.

Allerdings gebe es noch einen anderen Grund dafür, dass Verdi sich Burgdorf als Ort der zentralen Kundgebung ausgesucht habe. „Unser Bürgermeister Armin Pollehn hat in den vergangenen Monaten quasi die Castingtour für den Schwerpunkt der Demonstration entschieden“, sagt Engelen. Dabei zitiert er den Verwaltungschef, der sich kurz nach seinem Amtsantritt vor etwa einem Jahr gegen gewerkschaftliche Aktionen in den Rathäusern ausgesprochen habe. Diese Einstellung spiegele sich zudem in der Entscheidung wider, eine Unterschriftensammlung für eine bessere Ausstattung der Kitas durch das Land nicht in städtischen Einrichtungen zuzulassen.

Christoph Engelen, ehrenamtlich bei Verdi engagiert und hauptberuflich Personalratsvorsitzender in Burgdorf, kritisiert Bürgermeister Armin Pollehn. Quelle: Antje Bismark

Teilnehmer sagen wegen der Corona-Infektionen ab

„Die Krönung ist aber das Wahlziel, den Haushalt zu konsolidieren, was in Corona-Zeiten keine wirklich gute Idee ist“, sagt Engelen unter dem Beifall der rund 400 Demonstranten, unter ihnen die Beschäftigten der Bauhöfe, deren Umwandlung in einen Eigenbetrieb derzeit diskutiert werde. Eigentlich hatten sich noch mehr Teilnehmer angemeldet, sagt Engelen. „Aber wegen der vielen Coronavirus-Infektionen in der Stadt haben etliche abgesagt“, fügt er hinzu und betont zugleich, dass Verdi die Demonstration mit dem Gesundheitsamt abgestimmt habe. Die Teilnehmer hielten sich an die Vorgaben, darunter Maskenpflicht und Abstand.

