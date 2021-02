Hannover

Die Auseinandersetzung in der Linken-Fraktion in der Regionsversammlung in Hannover droht zu eskalieren. Seit Monaten streiten sich die beiden einzigen verbliebenen Mitglieder der Fraktion, Fraktionschefin Jessica Kaußen und Michael Fleischmann. Jetzt sieht sich Fleischmann dem Vorwurf ausgesetzt, er habe einer Frau, die Verschwörungsfantasien verbreite, ein öffentliches Forum verschafft.

„Mitglied einen roten Teppich ausgerollt“

Der Linken-Politiker hatte der Frau nach eigenen Angaben „einen roten Teppich ausgerollt“, weil sie die Partei verlassen wollte. Deshalb habe er im vergangenen August eine Veranstaltung mit ihr als Rednerin organisiert. „Es gab auch bei den Mitgliedern das Bedürfnis, sich mit dem Thema zu befassen“, deshalb habe er es als seine Aufgabe angesehen, die Veranstaltung zu organisieren.

„Ich bin kein Verschwörungstheoretiker“, sagt Fleischmann über sich selbst. Das wolle man ihm aber aus dem Büro der Regionsfraktion „anhängen“, meint er. Offensichtlich gebe es „Leute, die versuchen, mich mit ihren Lügen zu überziehen und damit mein politisches Leben zu zerstören“, sagt Fleischmann, der auch im Rat der Stadt Burgdorf sitzt. Es müsse doch möglich sein, mal über andere Meinungen zu reden, meint er.

Neid wegen guter Wahlergebnisse?

Möglicherweise gebe es Neider wegen seiner „blendenden Wahlergebnisse“ in Burgdorf. Ihm sei es mit seiner Politik und seiner Person gelungen, „weit ins bürgerliche Lager einzudringen“. Aber jetzt solle offenbar von Hannover aus seine „erfolgreiche Kommunalpolitik und gleichzeitig meine Person“ zerstört werden, meint er. Bei der Bürgermeisterwahl in Burgdorf hatte Fleischmann als Kandidat der Linken knapp 11 Prozent der Stimmen gewonnen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterschiedliche Positionen gibt es über die Frage, ob die von Fleischmann organisierte Veranstaltung aus der Parteikasse finanziert wurde. Während es in Hannover heißt, die Veranstaltung sei nach langem Zögern vom Kreisverband der Linken bezahlt worden, sagt Fleischmann, es seien gar keine Kosten entstanden. Die Besitzerin des Cafés habe den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt.

Fraktionsvorsitzende will nichts sagen

Fraktionschefin Jessica Kaußen, gleichzeitig auch eine der beiden Kreisvorsitzenden, wollte sich zu den aktuellen Vorgängen auf Anfrage der HAZ nicht äußern. „Wir klären das parteiintern“, sagte sie lediglich.

Der Zwist in der Mini-Fraktion fällt Beobachtern schon seit Längerem auf. Zuletzt hatte Kaußen in der Dezember-Regionsversammlung einen Redebeitrag ihres Fraktionskollegen Fleischmann über das Mikrofon mit den Worten kommentiert, es handele sich um „puren Populismus“. Daraufhin meldete sich Fleischmann zu Wort und sagte: „Das, was Frau Kaußen hier erzählt hat, ist Blödsinn und Bullshit.“ Kaußen vertiefte sich daraufhin in ihr Handy, Fleischmann strich auf Redemanuskripten herum. Aber auch in anderen Sitzungen wirkte die Atmosphäre zwischen beiden bisweilen frostig.

Die Linken-Fraktion war nach der Kommunalwahl mit vier Mitgliedern gestartet. Schon im Sommer 2019 hatten zwei von ihnen die Fraktion verlassen.

Von Mathias Klein