Hannover

Viele Landkreise haben auf Wunsch ihrer Bürger alte Autokennzeichen wieder eingeführt. Beispielsweise gibt es im Landkreis Hildesheim außer HI auch die Möglichkeit, sich ALF ( Altkreis Alfeld) auf sein Kennzeichen zu pressen, in Göttingen gibt es außer GÖ auch DUD ( Altkreis Duderstadt), HMÜ ( Altkreis Münden), OHA ( Altkreis Osterrode). In der Region Hannover wehrt sich allerdings die Regionsverwaltung gegen die Wiedereinführung der alten Kennzeichen.

Mit alten Kennzeichen wäre das „ Einheitsgefühl “ gehemmt

Bis zur Kreisreform im Jahr 1974 gab es im Bereich des Landkreises Hannover auch die Autokennzeichen BU ( Burgdorf), NRÜ ( Neustadt am Rübenberge) und SPR (Springe am Deister). Jetzt hat die FDP-Regionsfraktion eine neue Initiative für die Einführung der alten Kennzeichen gestartet. Allerdings führt die Regionsverwaltung mehrere Argumente gegen BU, NRÜ und SPR an.

Eine Wiedereinführung sei „gegenläufig zu der bisherigen Entwicklung einer großen kulturellen Identität der Region Hannover“, heißt in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion. Die Region verstehe sich mit ihren 21 regionsangehörigen Städten und Gemeinden „als Einheit und strebt die Erweiterung dieser neuen Identität unter Mitwirkung“ aller Einwohner an. Weiter heißt es: „Der Regionsgedanke sowie das Einheitsgefühl ist mit der Wiedereinführung der alten Kennzeichen gehemmt.“

„Hoher bürokratischer Aufwand“

Die Region führt auch den „bürokratischen Aufwand“ für die Regionsverwaltung sowie für die Bürger als Gegenargument an. Dieser stehe „in keinem Verhältnis zum angestrebten Nutzen zur Wiedereinführung“ der alten Kennzeichen.

Außerdem, so heißt es in dem Papier, sei die Anzahl der Bürger, „die vor der Gebietsreform im Jahr 1974 mit den alten Kfz-Kennzeichen“ vertraut ist, rückläufig. Ein „einheitliches Unterscheidungszeichen“ für alle Seiten sei vorteilhafter als ein „Flickenteppich“ aus unterschiedlichen Kennzeichen, meint die Regionsverwaltung. „Daher stärkt das Unterscheidungszeichen H das Zugehörigkeitsgefühl zur Region und ist Ressourcenschonend.“

Vor vier Jahren war CDU-Antrag gescheitert

Für neue Kennzeichen könnte die Region nach eigenen Angaben je nach Einzelfall zwischen 32 und 72,80 Euro Gebühren kassieren. Außerdem müssten die neuen Kennzeichen gekauft werden.

Bereits 2015 war die CDU mit einem Antrag in der Regionsversammlung, die alten Kennzeichen wieder einzuführen, gescheitert. Die damalige Mehrheit in der Regionsversammlung aus SPD und Grünen hatte gegen den Vorschlag gestimmt.

Ausnahme für historische Fahrzeuge

Eine Ausnahme gilt in der Region für historische Fahrzeuge, die noch die Kennzeichen BU, NRÜ und SPR tragen. Seit 2018 dürfen die in der Region ihre alten Kennzeichen auch bei einer Ummeldung behalten. Bisher hatte eine Ummeldung zum Verlust des bisherigen Kennzeichens geführt.

Von Mathias Klein