TSV Burgdorf baut ihr Feriencamp im Strandbad Flotwedel auf

Burgdorf

Der größte Sportverein der Stadt Burgdorf, die TSV, will Kindern und Jugendlichen nach den vielen Corona-Einschränkungen die Möglichkeit geben, nach Herzenslust aktiv zu sein – und zwar in Gemeinschaft. Die Turnabteilung der TSV bereitet hierzu ein großes Zeltlager auf dem Strandbadgelände in Wienhausen-Flotwedel vor. Von Donnerstag bis Sonntag, 22. bis 25. Juli, können 50 Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 14 Jahren unterschiedliche Sportarten kennenlernen, auf Schnitzeljagd gehen, zusammen im Freien spielen und selbstverständlich auch baden.

Das Angebot richtet sich nicht nur an TSV-Mitglieder – mitmachen dürfen alle, die Lust auf Sport und Abenteuer haben. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Dieses Geld ist bei der Anmeldung zu überweisen. Das Anmeldeformular kann von der Homepage der TSV ausgedruckt und ausgefüllt in der Geschäftsstelle an der Hannoverschen Neustadt 15 oder beim Übungsleiter abgegeben werden. Anmeldeschluss ist Freitag, der 9. Juli.

Jeden Tag Fiebermessung

Die TSV hat für das Zeltlager klare Regeln festgelegt, auch hinsichtlich der Corona-Vorschriften. Hier die wichtigsten: Am Anreisetag muss ein negativer Schnelltest von unabhängiger Stelle vorgezeigt werden. Es wird keine Gemeinschaftszelte geben, deshalb müssen die Jungen und Mädchen mit eigenem Zelt anreisen. In dem Zelt dürfen Kinder aus maximal zwei Haushalten zusammen übernachten. Es besteht Maskenpflicht am Küchenzelt sowie im Abwaschbereich und den Toiletten. Für Kinder unter zwölf Jahren sind Stoffmasken ausreichend.

Darüber hinaus werden die Kinder und Jugendliche aufgefordert, mehrmals am Tag ihre Hände gründlich zu waschen. Im Küchenzelt und in den Sanitärräumen steht Desinfektionsmittel bereit. Jeden Morgen wird bei allen Teilnehmern Fieber gemessen.

Von Anette Wulf-Dettmer