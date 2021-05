Burgdorf

Wenn Anja Seidel über Hühner spricht, gerät sie ins Schwärmen. „Für Kinder finde ich Hühner toll. Hühner sind so lieb und zahm. Sie sind neugierig und zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie“, sagt die Mutter zweier Töchter. Jedes Huhn habe seinen eigenen Charakter. Die gefiederten Tiere könnten gut sehen und Farben unterscheiden. „Man kann sie sogar dressieren“, so die 42-jährige Burgdorferin.

Vor vier Jahren hat sich Seidel ihr erstes Huhn zugelegt. Inzwischen besitzt sie acht. Allen hat sie einen Namen gegeben. Hinzu kommen noch einige Hühner, die sie für den bundesweit agierenden Verein Rettet das Huhn in Pflege nimmt: „Deren Zahl schwankt“, sagt sie. Diese Tiere haben die meiste Zeit ihres Lebens sicher nicht als „glückliche Hühner verbracht“.

Seit drei Jahren arbeitet die Buchhalterin ehrenamtlich in dem Verein mit. Dieser hat sich zur Aufgabe gemacht, Legehennen vor dem Schlachthof zu retten und sie dann kostenlos an Hühnerhalter zu vermitteln, die sie nicht schlachten. „Die Hühner können so noch ein gutes Leben führen und legen nebenbei ein Ei“, sagt Seidel.

Hochgezüchtete Tiere

Bei Legehennen handle es sich um hochgezüchtete Rassen. „Sie legen rund 350 Eier im Jahr, also fast jeden Tag“, berichtet Seidel. Wenn die Legeleistung abnehme, seien die Hennen für die Legebetriebe nicht mehr rentabel und würden ausgemustert. Dann würden sie geschlachtet, um daraus Suppenhühner oder Tierfutter zu machen.

„Wir arbeiten mit verschiedenen Landwirten zusammen, die uns unentgeltlich ihre ausgedienten Legehennen überlassen“, sagt Seidel. Dort holten Helfer des Vereins nachts die ausrangierten Hennen ab. „Die Hennen schlafen nachts und können dann stressfreier herausgeholt werden“, so die 42-Jährige. Sie selbst habe vor drei Jahren das erste Mal bei einer solchen Aktion geholfen.

Legehennen kennen kein Gras

„Man holt sie aus der Hölle und begleitet sie ins neue Leben“, sagt Seidel. Sogar Hennen aus Bodenhaltung würden keine Sonne, keinen Wind, keinen Regen und kein Gras kennen. Sie stünden in der Regel auf Gittern und könnten daher nicht einmal scharren. „Es ist ein bewegender Moment, wenn die Hennen erstmals einen Fuß auf Gras setzen“, schildet Seidel ihre Beobachtung.

In diesem Zustand hat Anja Seidel das Huhn Lottchen im April erhalten. Quelle: Privat

Die ehemaligen Legehennen seien oft in einem schlechten Zustand. Häufig hätten sie sich gegenseitig schmerzhafte Pickwunden zugefügt. Auch Beinbrüche und andere Verletzungen kämen vor. Eine Pflegestelle für verletzte Hühner betreibt sie auf ihrem Grundstück. Im Haus hat sie ein Pflegezimmer eingerichtet, in dem sie lädierte Hühner vorübergehend in Kaninchenkäfigen hält.

Nach vier Wochen hat Lottchen schon wieder weitgehend ein Federkleid. Quelle: Privat

Lottchen bekommt einen Hühnerpulli

Dort fand zum Beispiel das Huhn Lottchen im April zunächst in einer Box unter einer Wärmelampe ihren rettenden Platz. Seidel hatte Lottchen damals in ihre Obhut genommen, weil die Henne fast keine Federn mehr hatte. Um Lottchen im Freien vor Kälte und einem Sonnenbrand zu schützen, zog Seidel der Henne einen Hühnerpulli aus Vlies an. Inzwischen hat Seidel die Henne so weit aufgepäppelt, dass der Verein Lottchen in andere Hände abgeben konnte.

Der Verein Rettet das Huhn hat sich auch die Aufklärungsarbeit über die Bedingungen in den Legebatterien auf die Fahnen geschrieben. Für Kinder und Jugendliche hat er Unterrichtsmaterialien erarbeitet. Nach dem Ende der Corona-Pandemie will Seidel gern in Schulklassen über das Thema sprechen. „Ich würde auch mit einem Huhn in die Schule kommen“, sagt sie.

Kindergartengruppen haben Seidels Garten bereits Besuche abgestattet und sich die Hühner angeschaut. „Kleine Kinder finden es toll, ein Huhn zu streicheln oder zu füttern“, sagt Seidel.

INFO: Mehr über den Verein Rettet das Huhn gibt es auf der Internetseite www.rettet-das-huhn.de.

