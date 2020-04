Trotz Corona: Diese Einrichtungen sind weiter erreichbar

Burgdorf

Viele Einrichtungen sind für den Publikumsverkehr geschlossen, aber dennoch telefonisch erreichbar. Wir fassen die Institutionen und ihre Sprechzeiten für Sie zusammen:

Kinderschutzbund Burgdorf: Beratung unter Telefon (0 51 36) 21 31 und per Mail ankinderschutzbund-burgdorf@t-online.de, montags, dienstags, donnerstags, freitags, von 9 bis 12 Uhr, montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr, sonnabends von 17 bis 20 Uhr. Besonders bei den Sprechzeiten am Nachmittag treffen sie und ihr auf Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die Beratungen in Stresssituationen leisten können!

Die Nummer gegen Kummer 11 61 11 ist kostenlos und anonym vom Handy und Festnetz aus, montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr für Kinder erreichbar. Eltern bekommen unter der Rufnummer (08 00) 1 11 05 50 montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr Unterstützung.

Die mobile Jugendhilfe in Burgdorf ist ebenfalls mit erweiterten telefonischen Sprechzeiten für junge Menschen im Alter von 10 bis 27 Jahre erreichbar, montags bis freitags, von 12 bis 20 Uhr unter Telefon (01 51) 51 16 28 72 (mit einer Frau besetzt), Telefon (01 75) 4 39 02 33 (mit einem Mann besetzt).

Bürgerbüro der Stadt: Nur in dringenden Fällen erreichbar unter Telefon (0 51 36) 8 980, montags, mittwochs und donnerstags, von 8 bis 18 Uhr, dienstags, von 8 bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Bürgertelefon der Region Hannover: (08 00) 7 31 31 31, täglich, von 8 bis 18 Uhr.

Familien- und Erziehungsberatungsstelle: Telefonische Beratung, Telefon (05 11) 61 62 15 90, montags bis donnerstags, von 9 bis 16.30 Uhr und freitags, von 9 bis 12.30 Uhr, E-Mail: FEB. Burgdorf@region-hannover.de.

Fachstellen des Diakonischen Werks Hannover-Land: Kirchenkreissozialarbeit/Allgemeine Sozialberatung sowie Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung unter Telefon (0 51 36) 89 73 20 und E-Mail dw.burgdorf@evlka.de; Migrationsfachdienst: Telefon (0 51 36) 89 73 42 und 89 73 41 sowie per E-Mail migrationsarbeit.dv-hl@­evlka.de, Barbara.Gebbe@­evlka.­de und imke.fronia@­evlka.de; Soziale Schuldnerberatung unter Telefon (0 51 36) 89 73 15 und per E-Mail an schuldnerberatung.burgdorf@­evlka.­de; Fachstelle für Sucht und Suchtprävention unter Telefon (0 51­ 36) 89 73 30 und per E-Mail suchtberatung.burgdorf@evlka.de; Kurenberatung unter Telefon (05136) 89 73 10 und per E-Mail susanne.­kobusch@­evlka.de; Ambulanter Hospizdienst unter Telefon (05136) 89 73 11 und hospizdienst.burgdorf@evlka.de.

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) des Bistums Hildesheim bietet weiterhin Sprechzeiten an. Die Berater und Beraterinnen helfen per Videochat, am Telefon sowie über eine geschützte Onlineberatungsplattform per Mail oder Chat weiter. Ratsuchende erreichen die Beratungsstelle in Hannover ist unter Telefon (0511) 27073940 und per E-Mail an lebensberatung@ka-punkt.de. Informationen zu Online- und Videochat-Beratung gibt es auf der EFL-Homepage www.efl-bistum-hildesheim.de.

St.-Nikolaus-Gemeinde: Ab sofort gibt es Gottesdienste im Internet. Tagesimpuls: https://www.st-nikolaus-burgdorf.de/gottesdienste/tagesimpuls/, Meditatives: https://www.st-nikolaus-burgdorf.de/gottesdienste/meditatives/, Heilige Messe: https://www.st-nikolaus-burgdorf.de/gottesdienste/heilige-messe/.

Burgdorfer Mehrgenerationenhaus: Beratung ausschließlich unter Telefon (0 51 36) 8 78 11 18 oder per E-Mail info@bmgh.de

Sozialverband Deutschland: Beratung zu Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und Hartz IV ausschließlich per Telefon (0 51 36) 56 59 und per E-Mail. info.burgdorf@sovd-nds.de

Telefonberatung zu Pflege und barrierefreiem Wohnen: Wie beantrage ich einen Pflegegrad? Und wann gibt es Unterstützung zur Finanzierung der Pflege? Die drei Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover bieten montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr, montags von 13 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr telefonische Beratungen an. Auch der Wohnberater der Region Hannover, Theo Piltz, ist telefonisch erreichbar. Der Experte beantwortet alle Fragen zum Thema sicheres und selbstständiges Wohnen zu Hause und gibt Tipps zur Planung, Umsetzung und Finanzierung von Umbaumaßnahmen. Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land, an den sich auch die Uetzer Einwohner wenden können, ist unter Telefon (05 11) 70 02 01 16 und per E-Mail an SPN.BurgdorferLand@region-hannover.de erreichbar. Wohnberater Piltz ist unter Telefon (05 11) 61 62 25 07 und per E-Mail an wohnberatung@region-hannover.de zu erreichen.

Wochenmarkt: mittwochs von 8 bis 13 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr auf dem Schützenplatz.

Abfall- und Wertstoffabfuhr von aha: Am Karfreitag und Ostermontag findet keine Abfuhr statt, Nachholtermine sind am darauffolgenden Tag, von Karfreitag, 10. April, auf Sonnabend, 11. April, von Ostermontag, 13. April auf Dienstag, 14. April, von Dienstag auf Mittwoch,15. April, von Mittwoch auf Donnerstag, 16. April, von Donnerstag auf Freitag, 17. April und von Freitag auf Samstag, 18. April.

Deponie und Wertstoffhof: Bis auf weiteres für Privatkunden geschlossen, auch Gewerbeabfälle werden vom 10. bis 13. April nicht angenommen.

Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Schicken Sie Ihre Ergänzung per E-Mail an nordost@haz.de

Von Gabriele Felden