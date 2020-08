Hannover

Es klingt wie das Drehbuch eines Kriminalfilms: Eine fünfköpfige Einbrecherbande soll sich über dunkle Kanäle Namenslisten von Urlaubern organisiert und den Zeitpunkt ihrer Reisen in Erfahrung gebracht haben – um dann gezielt in die Häuser der verreisten Touristen einzusteigen. Immer traf es Reisende, die mit Tui vom Flughafen Hannover aus starteten. Wertsachen im Wert von 100.000 Euro sollen die vier Männer und eine Seniorin auf diese Weise überwiegend im Norden der Region erbeutet haben. Jetzt hat der Prozess am Landgericht Hannover begonnen.

Die federführenden Kräfte hinter den 14 Einbrüchen waren nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Rainhardt S. (58) und Heino S. (59). In der Anklageschrift wird davon ausgegangen, dass die beiden die Urlauber ausspioniert haben und später in die verwaisten Wohnungen beziehungsweise Häuser einstiegen. Ebenfalls angeklagt ist Nada S., die 67-Jährige soll demnach als Hehlerin fungiert haben. Die beiden weiteren Beschuldigten Halil C. (49) und Zeljko W. (59) waren laut Anklage nur am Rande aktiv: Sie planten wohl zwei weitere Taten mit, zu denen es aber nicht mehr kam.

Durch Fenster und das Dach eingebrochen

Die Einbruchsserie startete am 23. Dezember 2018 und ging bis zum 6. Oktober 2019. Die Tatorte lagen überwiegend in Langenhagen und in der Wedemark, aber auch in Uetze, Isernhagen und Burgdorf sollen die Angeklagten aktiv gewesen sein. Hinzu kamen Taten in Braunschweig, Celle, Bielefeld und im Kreis Peine. Teils mit brachialen Mitteln öffneten die Angeklagten beispielsweise Küchen- und Kellerfenster, in mindestens einem Fall stiegen die Einbrecher sogar über das Dach ein. Im Anschluss durchsuchten sie jeden Winkel, öffneten jede Schublade und verwüsteten die Zimmer.

„Die Angeklagten erbeuteten persönliche Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld, Uhren, Gold und Edelsteine“, sagte der Staatsanwalt. Nur Teile des Diebesguts wurden wiedergefunden. Laut Staatsanwaltschaft beging Rainhardt S. die Einbrüche, sein auf einen Rollator angewiesener Komplize Heino S. half beim Schmiere stehen beziehungsweise Auskundschaften. Nada S. wiederum soll dafür zuständig gewesen sein, die Beute zu Geld zu machen. Die beiden Männer sind mehrfach vorbestraft: Die 14 Vorstrafen von Rainhardt S. beinhalten unter anderem schwere Brandstiftung mit versuchtem Mord sowie Bandendiebstahl. Heino S. wurde sogar schon 17 Mal etwa wegen Unterschlagung und schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Während der Einbruchsserie standen sie unter Bewährung.

Erinnerungen an Fall aus dem Jahr 2017

Die Ermittlungseinheit Wohnung aus Burgdorf kam der Bande auf die Schliche, da die vielen Einbrüche eins gemein hatten: „Es traf nur Menschen, die mit Tui oder Tuifly von Langenhagen aus in den Urlaub geflogen waren“, sagte der Staatsanwalt. Auf irgendeine Weise müssen die Täter an entsprechende Listen der Airline gelangt sein – möglicherweise kann das im Prozess geklärt werden. Der Fall erinnert an die Einbrecherbande von 2017, der ein Mitarbeiter eines Flughafen-Shuttles Tipps zu verreisten Urlaubern gegeben haben soll. Die Angeklagten erhielten mehrjährige Haftstrafen.

Umfangreiche Telefonüberwachungen, Observationen durch ein Mobiles Einsatzkommando und Auswertungen der Navigationsdaten aus Mietwagen führten die Polizei letztlich zu den nun fünf Angeklagten. Laut Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass es noch weitere Komplizen gab. Alle Beschuldigten hüllen sich allerdings in Schweigen. Lediglich der in Untersuchungshaft sitzende Rainhardt S. kündigte bisher an, sich in der kommenden Sitzung äußern zu wollen.

Angebot: Mildere Strafen für Geständnisse

Die 17. Große Strafkammer machte Nada S., Halil C. und Zeljko W. zudem ein Angebot: Das Gericht könne sich jeweils auf bestimmte Strafrahmen festlegen, sofern die drei alle Anschuldigungen vollumfänglich einräumen und im Prozessverlauf kooperativ sind. Bei Rainhardt S. und Heino S. scheiterten die Gespräche dagegen, weil die Vorstellungen von Verteidigern und Staatsanwaltschaft „eklatant auseinander liegen“, so die Kammervorsitzende Maike Reershemius-Schulz. Der Prozess wird am 26. August fortgesetzt.

Von Peer Hellerling