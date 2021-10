Burgdorf

Wer hat einen 60-Jährigen in Hänigen erpresst? Um wie viel Geld? Und mit welcher Waffe? Antworten auf diese Frage sollte jetzt das Opfer in der Schöffenverhandlung vor dem Amtsgericht geben – doch Dieter W. (Name von der Redaktion geändert) guckt nur unsicher zu Richter Klaus von Tiling. Dann antwortet er: „Ich weiß es nicht.“ Es geht darum, was sich am 29. Januar 2020 in der Wohnung des 60-Jährigen in Hänigsen abgespielt hat. Der geistig eingeschränkte Mann kann sich an vieles nicht mehr erinnern, als er jetzt in Saal 25 im Zeugenstand des Amtsgerichts in Burgdorf sitzt und dazu aussagen soll, wie er erpresst wurde.

Unterstützung von unerwarteter Stelle

Angeklagt ist ein 22-Jähriger aus Uetze. Er soll an dem Tag vor mehr als anderthalb Jahren mit einer Softairpistole und unter Androhung von Gewalt 300 Euro von W. erpresst haben – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Vor Gericht will sich der 22-Jährige nicht dazu äußern, und das, obwohl ihm eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung drohen könnte.

Doch der Angeklagte bekommt Unterstützung von unerwarteter Stelle. „Er war’s nicht, den kenne ich nicht“, sagt W. in Richtung des 22-Jährigen direkt, als er den Zeugenstand betritt. Bei Richter von Tiling sorgt das für Verwunderung: Immerhin hatte W. bei der Polizei noch angegeben, der Angeklagte sei ein Bekannter, und er habe in der Vergangenheit immer wieder mit ihm Darts gespielt.

Opfer erzählt beiläufig von Erpressung

Auch als von Tiling und zwei Schöffinnen und Schöffen anschließend die Polizistin befragen, die damals die Aussagen von W. bei der Polizei aufgenommen hat, zeigt sich, dass der Fall kompliziert ist. „Nachbarn hatten sich Sorgen um W. gemacht, weil immer wieder ein weißer Porsche vor seiner Wohnung stand“, sagt die Beamtin. Daraufhin habe sie W. gebeten, zur Wache zu kommen, was dieser auch getan habe. Fast schon beiläufig habe W. dann erzählt, dass ihm einige Zeit zuvor eine Waffe an den Kopf gehalten und Geld erpresst worden sei.

Die Verständigung sei schwer gewesen, sie habe manche Fragen wie für Kinder formulieren müssen, erinnert sich die Polizistin. Spontan sagt auch die Betreuerin von W. aus. Es sei schwer, mit ihm in Ruhe zu sprechen, weil er leicht manipulierbar sei. Es liefen mehrere Verfahren mit W. als Geschädigtem. Und in seinem Bekanntenkreis gebe es widersprüchliche Verbindungen. Für Richter Tiling ist klar: „Es sind diverse Leute im Umfeld von Herrn W., die ihn ausnehmen und auf seine Kosten leben wollen.“

Viele Fragen offen

Während der Sitzung tun sich eher neue Unklarheiten auf, als dass sich die zu klärenden Fragen beantworten lassen. Wen kennt W., wer ist in seinem Bekanntenkreis, und in welchem Verhältnis steht er zu welchen Menschen? W. zeigt viele Erinnerungslücken, bei vielen Fragen des Richters muss er erst einmal nachdenken, zu anderen Fragen will er sich nicht äußern. Dabei ist er der einzige, der Licht ins Dunkeln bringen könnte.

Von Tiling beschließt daher, die Beweisaufnahme nicht weiter fortzusetzen. Für den Angeklagten fordern Verteidigung und Staatsanwaltschaft einen Freispruch. Dem schließt sich von Tiling an und spricht den 22-Jährigen frei, da ein Nachweis der Tat nicht möglich sei. Und so ist nach dieser Sitzung nur eines wirklich klar: dass der 22 Jahre alte Angeklagte den Gerichtssaal ohne Strafe verlässt.

Von Maximilian Hett