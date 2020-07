Uetze/Altmerdingsen

Die Bundesstraße 188 wird im Abschnitt zwischen Altmerdingsen und der Einfahrt zum Naherholungsgebiet Irenensee von Ende Juli an fast einen Monat lang gesperrt sein. Der Grund sind laut einer Mitteilung der Gemeinde Uetze Sanierungsarbeiten der Landesbehörde für Straßenbau, die am Montag, 27. Juli, beginnen. Anlieger müssten mit Einschränkungen rechnen. Ihre Grundstücke blieben aber passierbar. Im Westen werde eine Umleitung der Baustelle bereits am Schwüblingser Kreisel ausgeschildert. Im Osten erfolge die Umleitung bereits am Verkehrsknotenpunkt Kreuzkrug über die Bundesstraße 214 Richtung Celle. Altmerdingsen bliebe von Hänigsen nach Krätze passierbar. Busse von Burgdorf nach Uetze und zurück würden entsprechend umgeleitet, heißt es aus dem Rathaus. Die Bauarbeiten dauerten voraussichtlich bis zum 24. August.

Von Joachim Dege