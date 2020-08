Altmerdingsen

So lässt sich das schöne Wochenendwetter aushalten: Kurt und Karin Juskowiak sowie Nadine Kloth-Vandreier und Stephan Kloth sind gemeinsam mit dem Fahrrad aus Burgdorf gekommen, um in Altmerdingsen etwas Strandatmosphäre zu genießen. Die Vier sitzen in Liegestühlen, ihre Füße berühren Sand, dazu in der Hand ein kühles Getränk. „Die Idee ist cool, hier einen Biergarten zu errichten“, sagt Stephan Kloth. Die Idee stammt von Benjamin Koch. Der Uetzer Festwirt hat das Gelände des ehemaligen Gasthauses Hacke an der Bundesstraße 188 umgestaltet. Mit dem Zuspruch der Gäste an den ersten Tagen ist er „sehr zufrieden“.

Eingangs- und Ausgangsbereich sind coronakonform voneinander getrennt. Am Zugang neben der Schießbude müssen sich die mit Masken ausgestatteten Besucher ihre Hände desinfizieren und ihren Namen, ihre Anschrift und Telefonnummer auf einen kleinen Zettel schreiben. Dieser landet anschließend in einer Box. „So entspricht es dem Datenschutz“, sagt Koch. „Den Tipp hat uns die Verwaltung der Gemeinde gegeben“, ergänzt er.

Anzeige

Im Biergarten ist Platz genug für 300 Gäste

Auf dem Gelände des im Jahr 2011 abgebrannten Gasthauses an der Kreuzung der B 188 mit dem Hänigser Kirchweg hat Koch 30 Bierzeltgarnituren unter einem großen Zeltdach aufgebaut, dazu noch zehn Liegestühle. 29 Tonnen Sand hat der Festwirt für die besondere Atmosphäre extra aufschütten lassen. „Wir bekommen maximal 300 Leute unter“, sagt Koch.

Weitere HAZ+ Artikel

Viel Platz bietet der zum Teil überdachte Biergarten in Altmerdingsen, sodass die Gäste die Zeit entspannt verbringen können. Quelle: Mark Bode

So viele sind es an den ersten beiden Tagen seit der Öffnung des Biergartens am Freitag, 21. August, noch nicht gewesen. „Es sind immer einige Leute da. Abends war es auch sehr gut besucht“, sagt der Betreiber. Am ersten Abend hatten es sich in der Dunkelheit einige Gäste um einen Feuerkorb herum im Sand gemütlich gemacht. „Eigentlich wollten wir um 23 Uhr schließen, aber es waren alle ruhig, so machten wir eine Stunde länger“, sagt Koch.

Festwirt lädt zur Happy Hour ein

Am Nachmittag können sich die Biergartenbesucher mit verschiedenen Kuchen stärken. Quelle: Mark Bode

Jeweils freitags und sonnabends von 14 bis 23 Uhr sowie sonntags von 14 bis 22 Uhr ist der temporäre Biergarten geöffnet. Die Besucher können sich mit kühlen Softgetränken oder Bier erfrischen. Dazu gibt es Kaffee, Tee und verschiedene Kuchen zur Auswahl. Zur Stärkung verkauft Kochs Mutter Elke im Wagen neben der Schießbude Currywurst, Bratwurst, Pommes Frites, Hamburger, Cheeseburger und Flammkuchen. Zur Happy Hour von 19 bis 20.30 Uhr gibt es freitags Cocktails und sonnabends Weizenbier zum ermäßigten Preis. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Koch.

„Das hier ist eine unterstützenswerte Sache“

Das sehen auch einige der Besucher so. „Es gibt genügend Auswahl. Hier kann man auch mit Freunden und Bekannten mal herkommen“, sagt Hubert Schmidt, der mit seiner Frau Sigrid eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen genießt. Im Sand lehnen sich die Familien Kloth und Juskowiak entspannt zurück. „Es ist schön für Benjamin Koch, dass er endlich wieder etwas in seinem Gewerbe machen kann“, sagt Kurt Juskowiak. Einzig beim Konzert „Trecker rockt“ in Burgdorf-Heeßel konnte Koch bislang aktiv sein, er versorgte die Besucher mit Getränken. Ansonsten ruhte sein Betrieb seit Dezember. „Das hier ist eine unterstützenswerte Sache“, ergänzt Nadine-Kloth-Vandreier. „Es könnte gerne eine dauerhafte Einrichtung werden“, sagt Karin Juskowiak.

Freuen sich über ein Stück Kuchen am Nachmittag: Sigrid Bintzer-Schmidt und Hubert Schmidt. Quelle: Mark Bode

Genehmigung gilt zunächst für vier Wochen

Doch die Genehmigung für den Biergarten gilt zunächst lediglich für vier Wochen. „Ich kann sie aber noch verlängern, wenn es weiterhin gut laufen sollte“, kündigt Koch an. Er verspricht sich noch mehr Gäste, die auf die kleine Oase aufmerksam werden, wenn die Sperrung der Bundesstraße 188 zwischen Schwüblingser Kreisel und Uetze in den nächsten Tagen aufgehoben wird.

Als Tausende jedes Jahr zum Spargelschlemmen kamen Der Standort, den Festwirt Benjamin Koch für seinen Biergarten auf Zeit gewählt hat, hat eine lange gastronomische Geschichte. Sie geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, als die Ausflügler dort mit Kutschen vorfuhren. Zuletzt stand auf dem Grundstück das Ausflugslokal Gasthaus Hacke, erbaut im Jahr 1910. Es war für seine gute Küche weit über die Grenzen Altmerdingsens hinaus bekannt. „Spargel satt“ war die Spezialität. Als noch der Wirt, Koch und passionierte Jäger Ernst-August Hacke in der Küche seine Spargelgerichte und Wildspezialitäten zubereitete, kamen die Gäste sogar in Bussen angereist, um in dem rustikal eingerichteten Saal mit rund 150 Plätzen zu schlemmen. Das Gasthaus Hacke war aber auch eine typische Dorfkneipe, in der sich abends Einwohner zum Bier trafen. Doch im März 2003 begann der Niedergang. Hacke erschoss seine Frau Astrid und richtete dann die Waffe gegen sich selbst. Nach dieser Tragödie führte sein Vater die Gaststätte noch einige Monate bis zum Auslaufen der Konzession weiter. Nach jahrelangem Leerstand kaufte Manfred Wadewitz die Immobilie im Juli 2010 und ließ sie für einen Pächter aufwendig renovieren. Der Plan war, ein Antikcafé zu eröffnen. Doch am 20. Januar 2011 legten Brandstifter ein Feuer im Haupthaus. Es folgte ein jahrelanger, zermürbender Kampf mit den Versicherungen über die Höhe der Entschädigungssumme. Schließlich ließ Wadewitz im Sommer 2016 alle Gebäude auf dem Grundstück abreißen. Das 2500 Quadratmeter große Grundstück verkaufte er an Ersut Pervetica, der dort einen Gebrauchtwagenhandel eröffnen wollte. Bislang hat er die Fläche jedoch nur mit einem stabilen Zaun umrandet und die Oberfläche mit einem Mineralgemisch planiert – und jetzt an Benjamin Koch vermietet.

Von Mark Bode