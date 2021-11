Uetze/Burgdorf

Mit einer fragwürdigen Masche ist es dem Niederlassungsleiter des Entsorgungsunternehmens Remondis Industrie Service GmbH in Dedenhausen gelungen, einen in seinen Augen missliebigen langjährigen Mitarbeiter loszuwerden. Dazu hat er sich eines sonntags auf die Lauer gelegt, um den Beschäftigten des angeblichen Diebstahls überführen zu können.

Als der Mann tatsächlich in die Falle tappte, drängte Remondis ihn unter Verzicht auf eine etwaige Abfindung dazu, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Im Gegenzug wollte Remondis die Strafanzeige fallen lassen, was dann aber nicht geschah. Und so landete der Fall vor dem Amtsgericht Burgdorf.

Dort mussten sich der Mitarbeiter und ein Kollege wegen Diebstahls verantworten. Sie waren, was sie selbst gar nicht bestritten, an dem Sonntag in ihre Firma gefahren, hatten zur fachgerechten Entsorgung gelagerte Stoffe wie Insektizide, Pflanzenvernichtungsmittel und Rattengift ins Auto eingeladen und wollten heimfahren.

Niederlassungsleiter legt sich auf die Lauer

Doch dem schob der in seinem Büro wartende Niederlassungsleiter einen Riegel vor. Er rief die Polizei herbei und fuhr den Männern auch noch hinterher, um sie des Diebstahls zu bezichtigen. Den Wert der angeblichen Beute bezifferte er mit 5000 Euro. Streifenpolizisten stoppten die Männer und stellten das angebliche Diebesgut sicher. Der Niederlassungsleiter rühmte sich noch gegenüber der Polizei, dass er sich erfolgreiche auf die Lauer gelegt hatte. Als Grund gab er an, dass er einen der beiden Mitarbeiter schon länger im Verdacht gehabt habe, Firmeneigentum zu entwenden.

Lesen Sie auch Gelbe Säcke im Umland von Hannover: Remondis hat Personalprobleme

Die Beweisaufnahme im Strafprozess zeichnete dann allerdings ein ganz anderes Bild. Offenbar hatte der Chef seinen Mitarbeiter schon einmal des Diebstahls bezichtigt und deshalb sogar freistellen lassen. Als sich partout keine Beweise fanden, musste Remondis den Mann, der seit 25 Jahren als gelernter Entsorger im Unternehmen ist, weiter beschäftigen.

Der Mitarbeiter fühlte sich gemobbt. Immer wieder drängte der Chef ihn, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, wozu er sich wie sein Kollege allerdings erst nach dem Vorfall an besagtem Sonntag hinreißen ließ. Ein Fehler, befand sein Anwalt, weil er damit auf erhebliche Abfindungsansprüche verzichtete.

Zumal es gängige Praxis in den Entsorgungsunternehmen ist, dass Mitarbeiter zur Entsorgung gelagerte Stoffe für private Zwecke mitnehmen. Stoffe wohlgemerkt, für deren Entsorgung Kunden wie etwa der Chemiegigant BASF längst bezahlt haben, sodass Remondis kein materieller Schaden entsteht.

Mitarbeiter dürfen Sondermüll mitnehmen

Das räumte der Niederlassungsleiter gegenüber Strafrichterin Stephanie Rohe auf Nachfrage auch ein. Lediglich die Mitnahmemengen seien reglementiert, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter damit handeln. Ein Vorgänger des Niederlassungsleiters hingegen soll die Remondis-Beschäftigten ermuntert haben, möglichst viel für eigene Zwecke mitzunehmen.

Wie Remondis es schafft, trotz gesetzlich vorgeschriebener Entsorgungsnachweise die Bilanz zwischen eingehendem Sondermüll und tatsächlich entsorgtem ausgeglichen zu halten, konnte der Niederlassungsleiter dem Gericht nicht schlüssig darlegen.

Das Gericht sah vor diesem Hintergrund von einer Verurteilung der beiden Männer wegen Diebstahls ab. Weil aber der mitgenommene Sondermüll die Menge eines möglichen Eigenverbrauchs deutlich überschritten hatte, stellte Strafrichterin Rohe das Verfahren zwar vorläufig ein, allerdings gegen Zahlung einer Geldauflage. Beide Männer müssen 500 Euro an die Landeskasse zahlen. Damit ist das Strafverfahren vom Tisch. Ihre Jobs sind sie aber los.

Von Joachim Dege