Uetze

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich jetzt ein 53 Jahre alter Mann aus Burgdorf verantworten, der am Dienstagabend betrunken einen Unfall verursacht hat. Er war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 20.15 Uhr mit seinem Mazda 2 auf der Bundesstraße 188 von Uetze nach Burgdorf unterwegs – zu dieser Zeit schränkte der Nebel die Sicht deutlich ein, sodass der Fahrer den Schwüblingser Kreisel offenbar zu spät bemerkte.

Er fuhr – mit einer 40 Jahre alten Beifahrerin aus Gifhorn an seiner Seite – direkt auf den Kreisel zu, überrollte die Fahrbahn und krachte dann mit seinem Auto in den Boden im Kreisel. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Wagen ab. Er landete rechts neben der Fahrbahn vor der Abzweigung in Richtung Burgdorf. Bei dem Unfall riss der Mazda mehrere Verkehrsschilder aus der Verankerung.

Fahrer verletzt sich am Kopf

Die alarmierte Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 53-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Kontrolle mit dem Alkomaten ergab einen Wert von mehr als zwei Promille Atemalkohol. Der Mann, der sich bei der Kollision am Kopf verletzt hatte, kam mit einem Rettungswagen – in Begleitung der Polizei – in die Medizinische Hochschule. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab, die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und leiteten Strafverfahren gegen ihn ein. Die Beifahrerin überstand den Unfall mit einem Schock, sie lehnte eine medizinische Behandlung ab – nachdem sie mehr als eine Promille „gepustet“ hatte.

Nach dem Unfall mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen, ein Abschleppdienst holte den Mazda ab, der nur noch Schrottwert hat. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Antje Bismark