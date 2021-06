Hänigsen

Zeugen haben am Freitagnachmittag, 25. Juni, die Polizei gerufen, weil sie sich um einen Jugendlichen sorgten, der sich – offenbar betrunken – an der Bushaltestelle Burgdorfer Berg in Uetze-Hänigsen aufhielt. Als die Beamten dort um 15.39 Uhr ankamen, trafen sie auf einen 16-Jährigen aus Burgdorf, der laut Polizei amtsbekannt ist. Weil der Jugendliche augenscheinlich stark alkoholisiert war, riefen die Beamten einen Rettungswagen.

Noch bevor dieser eintraf, versuchte der Junge mehrmals zu flüchten – „wovon er durch die Beamten nur abgehalten werden konnte, indem sie ihn zu Boden brachten und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes festhielten“, berichtet die Polizei Burgdorf am Sonntag. Sein aggressives Verhalten soll der Jugendliche auch im Rettungswagen, der ihn ins Klinikum Großburgwedel brachte, fortgesetzt haben.

Im Klinikum wurde bei dem 16-Jährigen eine Blutalkoholkonzentration von 3,37 Promille festgestellt. Die Mutter des Jungen, die nach dem Anruf der Polizei ins Klinikum geeilt war, veranlasste angesichts des Zustands ihres Sohnes, dass dieser vorläufig in einer Jugendpsychiatrie untergebracht wird. Daraufhin bedrohte der 16-Jährige seine Mutter, attackierte und beleidigte die Polizeibeamten. Einen von ihnen biss er sogar in die Hand. Mit Zustimmung seiner Mutter wurde der Jugendliche dann in die Obhut einer psychiatrischen Einrichtung für Jugendliche übergeben.

Von Anette Wulf-Dettmer