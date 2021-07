Hänigsen

Auf dem Hof Schaprian am Steindamm 19 in Uetze-Hänigsen kommt der Landfrauenverein Burgdorf am Donnerstag, 12. August, zu einem Open-Air-Treffen zusammen. Jens Schaprian wird zum Thema „In jeder Situation ganz im Selbst bleiben: Vergangenheit loslassen, Zukunft planen, jetzt leben!“ sprechen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Nach dem Vortrag erwartet die Besucherinnen eine gedeckte Kaffeetafel.

Die Landfrauen machen darauf aufmerksam, dass bei der Veranstaltung die Corona-Hygieneregeln gelten. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich und zwar bei Elke Habermann unter Telefon (05147) 425.

Von Anette Wulf-Dettmer