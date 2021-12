Altmerdingsen/Hülptingsen

Die Region Hannover kommt bei der Planung des Radwegs entlang der Bundesstraße 188 von Uetze-Altmerdingsen nach Burgdorf-Hülptingsen nicht so zügig voran wie ursprünglich gedacht. Der Grund: Sie muss die Ingenieurleistungen für das 6-Millionen-Projekt EU-weit ausschreiben. „Dies führt zu einem erhöhten Arbeitsaufwand und damit zu einer Verzögerung“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Nach seinen Angaben ist das Gelände entlang der B 188 inzwischen vermessen. „Die Vermessung wird nun technisch aufbereitet“, berichtet Abelmann. Auf Grundlage der Vermessungsergebnisse würden unterschiedliche Trassenvarianten geprüft, der Trassenverlauf festgelegt und der Radweg geplant. Die Region will die Planungsleistung noch im Januar ausschreiben.

Zeitpunkt für Baubeginn ist noch offen

Die Entwurfsplanung soll bis Ende 2022 vorliegen. Voraussichtlich im ersten Quartal 2023 wird die Regionsverwaltung die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens – also des Genehmigungsverfahrens – beantragen. „Zur Länge des Planfeststellungsverfahrens kann ich keine Aussage treffen“, sagt Abelmann.

Er hält sich auch zurück, einen Zeitpunkt für den Baubeginn zu nennen: „Der Baubeginn erfolgt, wenn das Planfeststellungsverfahren unanfechtbar abgeschlossen ist.“ Nach den Vorstellungen der Regionsverwaltung sollten die Bauarbeiten ursprünglich 2023 beginnen.

Die Regionsverwaltung geht nach wie vor den geschätzten Gesamtkosten von 6 Millionen Euro aus. Detailliert könne man die Kosten erst im Laufe der Entwurfsplanung berechnen, sagt Abelmann.

Landesbehörde hat nicht genug Personal

Für den Bau von Radwegen an Bundesstraßen sind eigentlich der Bund als Geldgeber und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als planende und ausführende Behörde zuständig. Die Landesbehörde hat derzeit aber nicht genügend Personal, um den Radweg von Altmerdingsen nach Hülptingsen zu planen. Der Radweg an der B 188 von Uetze in Richtung Burgdorf endet zurzeit in Altmerdingsen.

Weil die Regionsverwaltung der Lückenschluss zwischen Altmerdingsen und Hülptingsen als einen wichtigen Bestandteil des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr in der Region Hannover ansieht, hat sie mit der Landesbehörde vereinbart, dass sie die Planung und den Bau übernimmt und anschließend die Kosten erstattet bekommt. Für den Radweg an der B 188 hat die Region erstmals eine solche Vereinbarung mit der Landesbehörde getroffen.

