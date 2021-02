Uetze/Burgdorf/Lehrte

Wie können Senioren ohne unnötige Strapazen und Gefahren gegen Covid-19 geimpft werden? Das treibt die Christdemokraten in der Regionsversammlung um. Mit der aktuellen Lösung, dass alle Einwohner der Region, auch die Betagten aus Uetze und Burgdorf, mit langen Anfahrtswegen ins zentrale Impfzentrum auf dem Messegelände kommen sollen, ist die CDU-Fraktion nicht zufrieden. „Wir benötigen eine Idee, wie wir das Impfen insbesondere für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen dezentral organisieren“, erklärt Fraktionschef Bernward Schlossarek. Laut Statistik lebten in Uetze mehr als 3200 Menschen, die 80 Jahre und älter sind, in Burgdorf sind es mehr als 2100, in Lehrte über 2900 Menschen, sagt er.

Mehr als 40 Kilometer bis zum Impfzentrum

Ohne Hilfe von jüngeren Verwandten können wohl die meisten Senioren über 80 Jahre das Impfzentrum der Region kaum erreichen. Viele Ältere machen sich deshalb Sorgen. Denn zurzeit leben sie vielfach in selbst auferlegter Quarantäne und verlassen ihre Wohnung vielleicht gerade einmal zum Einkaufen und für einen kurzen Spaziergang. Jetzt sollen sie auf einmal in öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen steigen, um mehr als 40 Kilometer – je nach Wohnort – zum Impfen zu fahren.

Anfahrt dauert bis zu drei Stunden

Zum Beispiel sind es von Uetze-Abbeile zum hannoverschen Messegelände 45 Kilometer mit dem Auto, die Fahrt dauert etwa 38 Minuten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert die Fahrt mit Bus, Regionalbahn und U-Bahn mindestens zweieinhalb Stunden. Für die Menschen in Dedenhausen verkürzt sich die Zeit, weil es im Ort den Bahnhof gibt, aber auch sie sind rund eineinhalb Stunden unterwegs – für eine Fahrt. Von Hänigsen-Riedel aus muss das öffentliche Verkehrsmittel mindestens zweimal gewechselt werden – Fahrtdauer für eine Strecke eineinhalb bis zwei Stunden. Dieselbe Fahrtdauer mit zweimaligem Umsteigen hätten auch Senioren aus den Burgdorfer Ortsteilen Weferlingsen und Schillerslage. Etwas kürzer ist die Anfahrt für Otzer mit etwa 75 Minuten.

Impftermine wie Blutspendeaktionen organisieren?

Es wäre einfacher, einen Impftermin vor Ort zu organisieren, erklärt Schlossarek. „Turnhallen, Schulen oder Rathäuser würden sich anbieten. Ähnlich wie beim Blutspenden könnten die Impfteams Termine in den Gemeinden anbieten. Damit würde die Fahrt nach Hannover wegfallen und somit einigen Seniorinnen und Senioren eine große Hürde genommen.“

Von Anette Wulf-Dettmer