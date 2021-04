Uetze/Burgdorf

Die Feuerwehren der Gemeinde Uetze nehmen ab sofort ihren Ausbildungsbetrieb wieder auf. Das teilt der Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Uwe Richter mit. „Wir sind jetzt so weit, dass die Kameraden ein Jahr lang nicht richtig geübt haben“, sagte Gemeindebrandmeister Tobias Jacob kürzlich in der Sitzung eines Ratsausschusses. Es sei jedoch sehr wichtig, dass die Einsatzkräfte vor allem im Bereich Atemschutz und Fahrzeugkunde regelmäßig trainieren. Der Ausbildungsbetrieb ist laut Jacob im aktuellen Lockdown erlaubt.

Ausbildung und Einsatz in festen Gruppen

Gemeinsam haben die Ortsbrandmeister ein Konzept entwickelt mit dem Ziel, dass sich die Einsatzkräfte bei den Übungsdiensten nicht mit dem Coronavirus anstecken können. Die Dienststunden sollen wieder in festen Kleingruppen, wie schon für einige Wochen im Sommer 2020, stattfinden. Wer am Dienst teilnimmt, muss zuvor einen Corona-Selbsttest machen, der natürlich negativ sein muss. Zudem ist weiterhin das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes Pflicht, beschreibt Richter die Vorschriften.

Buchholz macht sich für Impfen der Feuerwehren stark

Ein weiterer Baustein, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu gewährleisten, ist das Impfen der ehrenamtlichen Helfer. Nicht zuletzt der Druck vonseiten der Politik und des Landesfeuerwehrverbands hat dazu geführt, dass die Einsatzkräfte endlich geimpft werden. Im Mai soll es losgehen.

Einer, der sich für den Gesundheitsschutz der Feuerwehrleute einsetzt, ist der Regionsabgeordnete Jürgen Buchholz aus Uetze-Dollbergen. Er hatte einen Brandbrief an Regionspräsident Hauke Jagau geschrieben und gefordert, dass die Region die neue Impfverordnung so interpretiert, dass auch die freiwilligen Feuerwehren zu dem bevorzugten Personenkreis der „Polizei- und Einsatzkräfte“ zählen. „Sie sind im Rahmen der Tragehilfe und der Reanimation bei Notfällen besonders exponiert. Sie sind jedoch deutlich schlechter geschützt als beispielsweise die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes“, schreibt Buchholz.

„Wir sind so nah dran an fremden Personen“

„Das Impfen ist eine ganz wichtige Geschichte für uns, denn wir sind so nah dran an fremden Personen“, sagt Uetzes Gemeindebrandmeister Tobias Jacob. Darüber hinaus dürfe nicht vergessen werden, dass „wir ehrenamtlich unterwegs sind“. Jacob verweist zudem auf einen weiteren Aspekt, der fürs schnelle Impfen spricht: Hinter den Feuerwehrleuten stünden in der Regel Arbeitergeber, die das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter zwar duldeten, gleichzeitig aber ein berechtigtes Interesse daran hätten, dass diese nicht an Covid-19 erkranken.

Burgdorfer Feuerwehrleute nach Einsatz in Quarantäne

Für Burgdorfs stellvertretender Stadtbrandmeister Florian Bethmann ist es wichtig, dass alle aktiven Feuerwehrleute zwingend geimpft werden müssen, die oft zu Einsätzen ausrücken müssen. Problematisch sei es zurzeit, wenn sie zu hilflosen Personen in Wohnungen, übrigens einer der häufigsten Einsatzgründe, gerufen würden. „Es passiert auch, dass wir vor den Rettungssanitätern an einem Unfallort sind und erste Hilfe leisten“, betont Bethmann. „2020 hatten wir Einsatzkräfte, die nach einem Einsatz in Quarantäne mussten.“

Von Anette Wulf-Dettmer