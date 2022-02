Uetze/Burgdorf

Wer glaubt, jedes bestellte Mobiltelefon kommt im Paket beim Empfänger an, täuscht sich. Im DHL-Stützpunkt in Uetze war im Zeitraum von Februar 2020 bis Juni 2021 Schwund gewissermaßen an der Tagesordnung. Ein Zusteller riss sich dort eineinhalb Jahre lang immer wieder Päckchen mit teuren Handys und Tablets unter den Nagel und handelte damit auf der Onlineplattform Ebay Kleinanzeigen. Fehlende Kontrollen machten es dem Dieb einfach.

Päckchen mit Geräten im Wert von fast 18.000 Euro hatte der Zusteller an sich genommen und größtenteils weiterverkauft. Das Amtsgericht Burgdorf hat ihn jetzt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in 30 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt und diese noch einmal zur Bewährung ausgesetzt.

Dieb legt umfassendes Geständnis ab

Dass er nicht ins Gefängnis muss, liegt an seiner strafrechtlich bislang blütenweißen Weste und seinen besonderen Lebensumständen. Nach seiner Kündigung nahm er wieder einen Job an. Mit dem Geld, das er so verdient, zahlt er den Unterhalt für seine Tochter. Zudem legte er ein umfassendes Geständnis ab, half den Ermittlern sogar bei der Aufklärung, entschuldigte sich bei seinen zeitweise ebenfalls in Verdacht geratenen Ex-Kollegen und will den angerichteten Schaden begleichen.

Dass immer wieder Päckchen verschwanden, fiel den Vorgesetzten im DHL-Stützpunkt auf. Doch bis die Security der Post der Sache nachging und genauer hinsah, verging Zeit. Erst im Juni vergangenen Jahres flog der 47 Jahre alten Mann schließlich auf, als die Security in seinem Fahrzeug ein Päckchen fand, das in einen anderen Zustellbezirk gehörte.

Dass immer wieder Päckchen geplündert wurden, fiel im DHL-Stützpunkt den Vorgesetzten auf. Daraufhin passierte aber erst einmal nichts. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Geräte billiger in Internet angeboten

Der Diebstahl funktionierte stets nach der gleichen Masche. Dabei half, dass es keinerlei Kontrollen gab. Immer wenn der DHL-Mitarbeiter in der Paketsortierung eingesetzt war, schnappte er sich die am Format und am Absender leicht erkennbaren Päckchen mit dem wertvollen Elektronikinhalt aus den Bezirken der Kollegen und legte sie auf den Rollcontainer für den eigenen Bezirk. Als die Päckchen zum Zweck der Nachverfolgung beim Einladen ins Zustellfahrzeug gescannt werden sollten, nahm er sie vom Container und steckte sie in eine Tasche. Meist noch am gleichen Tag bot er die Geräte dann 100 bis 150 Euro billiger im Internet zum Kauf an.

Käufer fanden sich zuhauf. Kein einziger habe wissen wollen, warum die bisweilen mehr als 1000 Euro teuren Geräte unter dem üblichen Marktpreis zu haben waren, berichtete der Angeklagter dem Gericht. Dabei handelt es sich beim Kauf von Diebesgut um strafbare Hehlerei.

Kamen die Käufer aus Uetze, konnten sie die Ware auch zu Hause bei dem Angeklagten abholen. Mitunter erfolgte die Übergabe aber auch auf einem Tankstellen-Gelände im nahe gelegenen Eicklingen. Zwei Handys behielt der Dieb für sich. Eins schenkte er seiner zehn Jahre alten Tochter, weil diese sich immer schon ein iPhone gewünscht habe.

Vater wollte seiner Tochter was bieten

Mit den Einnahmen finanzierte der 47-Jährige nach eigener Darstellung Ausgaben, die er sich nach der Trennung von seiner Lebensgefährtin und dem Wiedereinzug bei seinen Eltern von seinem Zusteller-Lohn nicht hätte leisten können. Auch habe er der Tochter, die unter der Trennung der Eltern litt, etwas bieten wollen.

Die Staatsanwaltschaft plädierte eingedenk des langen Tatzeitraums und des hohen Schadens für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Diese hätte nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können. Auch das Gericht haderte mit einer Bewährungsstrafe, wie die Vorsitzende Richterin Stephanie Rohe bekannte. Denn: „Sie haben sich davon ein schönes Leben gemacht.“ Weil er aber einer geregelten Arbeit nachgehe und das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, sei eine positive Sozialprognose nicht von der Hand zu weisen.

Den angerichteten Schaden muss der 47-Jährige in Raten zurückzahlen. Außerdem brummte ihm das Gericht eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro auf.

Von Joachim Dege