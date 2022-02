Obershagen

Die Gemeinde Uetze war einst ausschließlich von sogenannten Ostziehern bevölkert. Doch mittlerweile beheimaten immer mehr Weißstörche, die wegen der mittlerweile milderen Temperaturen nur noch im nahen Frankreich oder Spanien ihr Winterquartier suchen, den Bereich entlang der Fuhse. In der Folge sind sie auch schneller wieder zurück, als etwa die Großvögel, welche die beschwerliche Route über den Bosporus nach Afrika über Winter antreten, eine viel weitere Strecke fliegen müssen, folglich später zurückkehren.

„Nun ist der erste Westzieher wieder da“, berichtet Storchen-Fachmann Ehrhard Zander vom Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte und Uetze. Der Vogel habe bereits das Nest neben der St.-Nicolai-Kirche in Obershagen bezogen. Gesichtet wurde er erstmals am Montag, 7. Februar. Im vergangenen Jahr sei dort der erste Storch am 23. Februar registriert worden, berichtet Zander aus seinen Aufzeichnungen. Der warte nun auf eine Partnerin, sei tagsüber viel auf Futtersuche und kehre nur am Abend zum Nest zurück.

Echter Frühstarter landet in Steinwedel

Doch es gibt noch frühere Vögel. Bereits Ende Januar war ein Storch in Laatzen aufgetaucht. Und in Lehrte ist wohl ein echter Frühstarter gelandet. In dem Nest am Paradiesweg bei Steinwedel wurde am 19. Januar ein mit einem Ring gekennzeichneter männlicher Storch gesichtet.

Über diese frühen Heimkehrer auf der Westroute ist Zander jedoch nicht wirklich glücklich. Denn für diese Störche gebe es aktuell noch nicht viel Futter zu finden, für ihre dann auch früher beginnende Brut sei das Wetter im Frühjahr meist noch zu kühl, um die Jungen groß zu bekommen. 

Hier klopft auch schon mal ein Storch ans Fenster

Der Storch, der in Obershagen an die Fensterscheiben klopft, steht auf dem Gartenhäuschen. Quelle: Privat (Archiv)

Apropos Obershagener Störche: Dieses Paar hatte im vergangenen Jahr für einiges Aufsehen bei den Nachbarn rund um die Kirche gesorgt. Einer der beiden Großvögel war vermeintlich so zutraulich, dass er sogar die Terrassen aufgesucht hatte – und mit seinem Schnabel gegen die Fensterscheiben geklopft hatte, ruft Zander in Erinnerung. Doch damit hatte das nichts zu tun. Vielmehr hatte der Weißstorch sein Spiegelbild in der Scheibe für einen Konkurrenten gehalten und wollte den Rivalen mit seinem Schnabel vertreiben, hatte der Experte auf Anfrage erklärt.

Mehr Störche als gewöhnlich hatten die Experten im vergangenen Jahr nicht nur in Uetze gezählt. In der gesamten Region Hannover konnte ein Zuwachs festgestellt werden. Das gelte auch für die Gemeinde an der Fuhse. Zander hatte fünf Paare in Hänigsen, Uetze, Dedenhausen, Dollbergen und eben Obershagen registriert. In allen Nestern waren die Elterntiere bei der Brut erfolgreich. Elf Junge wurden dort großgezogen. Auch im Steinwedeler und im Röddenser Nest haben die Elterntiere je drei Störche durchgebracht. In Arpke waren laut Zander fünf Störche geschlüpft, davon waren zwei übrig geblieben. In Dachtmissen und Schillerslage sind je zwei Jungtiere groß gezogen worden. Nur in Eltze und in Burgdorf waren die Nester leer geblieben.

Frühe Rückkehr kein Garant für Bruterfolg

Dass wie in Uetze, Dedenhausen, Steinwedel und Röddensen jeweils drei Junge flügge geworden sind, sei schon eher ungewöhnlich, erzählt Zander. Normalerweise überlebten durchschnittlich pro Nest 1,8 Vögel die ersten Monate. „2021 war ein gutes Jahr“, so der Nabu-Fachmann. In der gesamten Region hatten sich im vergangenen Jahr 102 Brutpaare eingefunden – ein neuer Höchststand. Damit der Bestand perspektivisch noch weiter steigt, hat der Hänigser Zander schon die nächste künstliche Nisthilfe für Schwüblingsen geplant.

Den hohen Bruterfolg macht Zander auch an dem guten Futterangebot im vergangenen Jahr fest. Den Störchen boten die ausgiebigen Regenfälle ein breites Nahrungsspektrum – bei Fröschen angefangen, bis hin zu den Mäusen, die wegen der vom Wasser überschwemmten Höhlen „obdachlos geworden“ waren und damit leichte Beute für die „Langschnäbel“.

