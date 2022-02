Burgdorf/Uetze

Das Familienunternehmen Cramer aus Burgdorf betreibt neun Lebensmittelgeschäfte unter der Marke Edeka – auch etwa in Uetze, in Lehrte, Großburgwedel oder Langenhagen. Gut 1000 Menschen sind in den Märkten beschäftigt. Angesichts der sogenannten Kassenzettelpflicht – einhergehend mit einer Flut an Papier – hat sich die Firma eine Lösung überlegt, um dem Müllberg entgegenzuwirken.

Rückblick: Seit gut zwei Jahren gibt es die Verpflichtung zum Kassenbon. Sie ist Teil des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, kurz Kassengesetz genannt. Ziel ist, Steuerbetrug zu verhindern. Denn Manipulationen an Kassensystemen führten nach Angaben des Bundesfinanzministeriums deutschlandweit Jahr für Jahr zur Unterschlagung von geschätzten zehn Milliarden Euro.

Bonpflicht entpuppt sich als „Bürokratiemonster“

Doch nach Einführung entpuppte sich das vielfach als regelrechtes „Bürokratiemonster“. Speziell kleinere Betriebe – etwa Kioske oder Bäckereien – ächzen unter den Vorgaben, wenn teils für Ware, die im Cent-Bereich über die Ladentheke wandern, Bons fällig werden. Zumal die Kunden derartigen Kassenzettel oft gar nicht wollen. Doch seither wird viel Papier verbraucht, dass dann letztlich im Müll landet.

Sebastian Cramer hat als Geschäftsführer in seinen Märkten nun seit Anfang des Jahres eine mögliche Lösung gegen die Papierflut: den digitalen Kassenbon. Seinen Angaben zufolge bestehe natürlich weiter eine Bonpflicht für die Kaufleute. Doch in welcher Variante sei frei wählbar, sagt er.

Digitales System muss sich noch etablieren

Einzige technische Voraussetzung für die Kunden ist ein Smartphone – den Rest haben Cramer und sein Team in den eigenen Märkten im Kassenbereich installiert. „Mit dem ,eBon’ haben unsere Kunden die Möglichkeit, über das Kundendisplay an der Kasse einen QR-Code abzuscannen und so den Kassenbon auf dem Handy angezeigt zu bekommen“, erläutert Cramer das Procedere. So sei ein Ausdruck in Papierform nicht mehr notwendig.

Über das Kundendisplay an der Kasse können Kunden einen Code abscannen. Dank der digitalen Darstellung ist dann der Ausdruck eines Bons aus Papier nicht mehr notwendig. Quelle: Sven Warnecke

Die Marktmitarbeiter müssen an der Kasse nur noch die Kunden nach ihren Wünschen – ob Papier oder Digital – fragen. Doch Cramer räumt auch ein, dass sich das neue System erst noch etablieren muss. „Denn Kunden und Kassiere sind leider an den automatischen Ausdruck gewöhnt“, sagt der Geschäftsführer. Dagegen soll nun eine flächendeckende Schulung des Personals helfen. Doch auch die Kunden können das ihrige tun und vor dem Bezahlen dem Kassierer bereits im Vorfeld über die digitalen Wünsche informieren. Denn das sei ein Schritt „zu mehr Nachhaltigkeit“, betont der Kaufmann. Allerdings kann er aktuell noch nicht sagen – dafür ist die Technik noch zu neu in seinen Märkten – wie viel Papier sich so in der Tat einsparen lässt.

Unternehmen suchen noch nach Lösungen

„Als ein Beitrag für die nachfolgenden Generationen“, bezeichnet die Änderung Cramers Großburgwedeler Marktleiter Jürgen Vogeding. Und er hat noch einen weiteren Vorteil ausgemacht. Wer etwa teure Ware mit einer Garantie erwirbt, muss nicht mehr mit dem rasch verblassenden Thermo-Papier des Kassenbons leben. Seinen Angaben zufolge lasse sich der digitale Bon dagegen problemlos auf den heimischen Computer als Kaufbeleg für etwaige Garantieansprüche übertragen.

Andere Unternehmen, wie etwa der Drogeriehändler Rossmann, ist da noch nicht ganz so weit. Aktuell gebe es in den Filialen noch keine digitalen Kassenbons, berichtet auf Anfrage Sprecherin Vivian Thürnau. „Wir arbeiten derzeit daran, die technische Grundlage zu schaffen, um den Kaufbeleg zukünftig auf diesem Weg bereitstellen zu können“, kündigt sie aber an. In der Zwischenzeit sei das Unternehmen bestrebt, die bestehenden „Prozesse so nachhaltig wie möglich gestalten“ zu können. „Maßgeblich ist dabei ein Bonlayout, das möglichst platz- und papiersparend ist und auf diese Weise die natürlichen Ressourcen schont.“

Deshalb ist ein Kassenbon Pflicht Seit Anfang des Jahres 2020 gilt die sogenannte Kassenbonpflicht. Sie ist Teil des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, kurz Kassengesetz. Ziel ist es, Steuerbetrug zu verhindern. Denn durch Manipulationen an Kassensystemen kam es nach Angaben des Bundesfinanzministeriums Jahr für zur Unterschlagung von geschätzten zehn Milliarden Euro. Mit der vorgeschriebenen Aufrüstung von Kassen und der Belegsausgabe sind Geschäftsvorgänge genauer dokumentiert, Unregelmäßigkeiten fallen schneller auf, heißt es weiter. Doch diese Vorgaben stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Denn die Verkäufer müssen bei jeder Transaktion einen Bon ausstellen, ob es der Kunde möchte oder nicht. Egal ob für ein Brötchen beim Bäcker um die Ecke – oder etwa beim Kauf von teurer Elektronik. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss zwar nicht sofort mit Sanktionen rechnen. Es können jedoch Zweifel an allen Finanzangaben des Unternehmers entstehen. Eine Pflicht, Kassenbons in Papierform auszugeben, besteht indes nicht. Mittlerweile gibt es entsprechende Technik, um die Belege digital zu übermitteln. Der Kunde muss es nur wollen. swa

Ob sich aber diese digitale Technik durchsetzt und sich etwa auch für Bäckereien oder andere kleinere Geschäfte rentiert, muss sich erst noch zeigen. Für Sebastian Cramer spielt dabei auch der Kunde einen ganz wichtigen Part. Denn dieser müsse den digitalen Bon auch wollen – und sollte diesen auch proaktiv an der Kasse einfordern, soweit er denn die technischen Möglichkeiten habe, wünscht sich der Burgdorfer Kaufmann.

Von Sven Warnecke