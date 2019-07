Uetze

Damit die Schüler in Uetze so richtig in Ferienstimmung kommen, steigen in der Gemeinde am Mittwoch 3. Juli, ab 15 Uhr gleich zwei School’s Out Partys: eine im Hänigser Freibad und erstmals eine coole Beachparty am Irenensee. Für Letztere gibt es keine Altersbegrenzung. „Die ist für alle, auch für Omas und Opas“, sagt Katja Woitzek aus dem Team Jugend der Gemeinde, das die Irenensee-Sause gemeinsam mit den Schülern des Schulzentrums Uetze vorbereitet hat. Willkommen sind auch Schüler aus Burgdorf, wo es keine Party zum Ferienstart gibt.

Last-Minute-Börse für freie Plätze beginnt

Die Anmeldungen für die Feriencardveranstaltungen der Gemeinde Uetze laufen auf Hochtouren, sodass es bei fast allen Angeboten nur noch wenige freie Plätze gibt. Für die Vergabe der unbesetzten Plätze hat jetzt die Last-Minute-Börse begonnen. Kinder und Jugendliche können diese Plätze unter www.uetze-feriencard.de noch bis 48 Stunden vor der Veranstaltung buchen.

Noch rund 20 Jungen und Mädchen können bei dem Fußballturnier „Changing Team“ mitmachen, das die Fußballsparte des TSV Friesen Hänigsen am Freitag, 5. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Hänigser Stadion an der Windmühlenstraße ausrichtet. Das Besondere an diesem Turnier ist: Nach jedem Spiel werden die Mannschaften neu zusammengestellt.

Noch zwei freie Plätze für Waldritter-Abenteuer

Katja Woitzek ist mit der Nachfrage nach den Feriencardveranstaltungen zufrieden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

13 Plätze waren am Dienstagmittag noch bei der Veranstaltung „Ein Tag bei unseren Ponys“ unbesetzt, die am Sonntag, 14. Juli, von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Reitvereins und Ponygruppe Dollbergen am Greiser Weg stattfindet. „Sie machen es immer sehr schön“ sagt Katja Woitzek. Daran können Sechs- bis 17-Jährige teilnehmen.

Woitzek ist es gelungen, die Zahl der Teilnehmer an der Freizeit „Abenteuer mit den Waldrittern“ vom 5. bis 9. August auf dem Jugendzeltplatz bei Eltze zu erhöhen. Daher sind dafür noch zwei Anmeldungen möglich. An dem Zeltlager können acht bis 13 Jahre alte Jungen und Mädchen teilnehmen. Die Ferienangebote der Uetzer Jugendpflege und zahlreicher Vereine und Initiativen kommen offenbar gut an bei den Kindern und Jugendlichen. Woitzek ist mit der Nachfrage zufrieden: „Es läuft gut.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller