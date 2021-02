Hänigsen/Dollbergen

Bei zwei bis sechs Grad Celsius schläft es sich im Winter am besten. Und wenn dann noch eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 90 Prozent herrscht und die Belüftung stimmt – dann fühlen sich die Schützlinge von Bernd Rose vom Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte und Uetze so richtig wohl in ihren Quartieren. Vorwiegend Braune Langohren sind es, die bis zum Frühling in den vom Fledermaus-Regionalbetreuer für ihre Bedürfnisse eingerichteten alten Bunkern, Kellern und Betonröhren in und rund um die Gemeinde Uetze überwintern. Auf dem alten Gasolingelände in Dollbergen ebenso wie in Eddesse im Landkreis Peine, in Burgdorf und Lehrte.

„Ab und an findet man auch mal eine Wasser- oder Fransenfledermaus. In anderen Gegenden ist das genau umgekehrt“, sagt Rose. An der Decke des alten Bunkers bei Hänigsen hat er Lochziegel befestigt, an der Wand Platten aus Stein und Styropor. Am Eingang gibt es zwei Steintürme. Rose versucht, den fleißigen Insektenfängern immer wieder etwas Neues anzubieten. Ob sie es wirklich mögen, zeige sich erst im Laufe der Zeit. Eins jedenfalls weiß er: „Da, wo man seinen Finger reinstecken kann, ist es ideal für Fledermäuse. Die lieben es, Körperkontakt zu den feuchten Steinen zu haben“, sagt Rose.

Feucht müsse es deshalb sein, weil sich die Fledermäuse während des Schlafs nicht putzen könnten. „Die Feuchtigkeit ist gut für die Flughäute und hält sie geschmeidig, das wirkt ein wenig wie Creme bei uns Menschen“, erklärt der Fledermausbetreuer. In einem zu trockenen Quartier würden sich die Tiere nicht zum Winterschlaf zurückziehen. Damit sie im Bunker gute Bedingungen vorfinden, leitet Rose das Wasser von der Regenrinne mit einem Schlauch hinein. „Im Sommer will ich die Belüftung noch verbessern“, sagt er. Vielleicht spräche sich der gehobene Komfort dann bei den Fledermäusen herum. Aktuell nutzen etwa zehn bis zwölf Exemplare den Bunker regelmäßig als Winterquartier.

Den Kopf mitsamt der langen Ohren unter den zusammengefalteten Flügeln versteckt diese Fledermaus beim Schlafen. Quelle: Bernd Rose

Wäscheklammern an den Steinen zeigen an, an welchen Stellen bei der letzten Kontrolle im November Tiere waren. „Da war es noch zu warm, sie hatten die Augen offen und dösten“, sagt Rose. Mit einer Stirnlampe und einem Taschenspiegel kontrolliert er die Verstecke. Und tatsächlich, da hängt eine Fledermaus mit geschlossenen Augen in einem Loch neben der Wäscheklammer. Hinter ihr ist eine zweite zu sehen. „Das ist ungewöhnlich“, sagt Rose. Auch wenn die Tiere Geselligkeit lieben, ihren Schlafplatz nutzen sie eher allein. „Es kann sein, dass sie jetzt da seit November drin ist. Es kann aber auch sein, dass sie zwischendurch rausgeflogen ist und den Platz wieder aufgesucht hat“, sagt Rose.

Munter guckt das Braune Langohr aus seinem Ruheplatz in einer Ritze. Quelle: Bernd Rose

Aufwachen kostet viel Energie

Es komme durchaus vor, dass die Tiere, die ihre Körper auf Umgebungstemperatur herunterfahren, die Pulsfrequenz auf drei Schläge pro Minute drosseln und in dieser Zeit nur einmal atmen, wach werden: um zu trinken oder ihre Blase zu entleeren zum Beispiel. Werden sie jedoch durch eine Störung geweckt und müssen ihre Körperfunktionen schlagartig hochfahren, verbraucht das viel Energie aus dem angefressenen Vorrat. Passiert dies öfter oder dauert der Winter zu lange, schwächt das die Tiere so sehr, dass sie sterben können.

Denn Insekten, bevorzugt Mücken, Fliegen und Falter, können sie im Winter nicht fangen. Etwa 3000 Stück benötigt eine einzige Fledermaus täglich, um satt zu werden, sagt Rose. Insofern könne sich das Artensterben bei Insekten auch verheerend auf die Population der Fledermäuse, die in der Regel pro Jahr nur ein Jungtier gebären, auswirken. Alle 24 heimischen Arten wurden bereits vor Jahrzehnten auf die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten gesetzt – besonders der Einsatz von Insektiziden und der Verlust ihres Lebensraums hatte den Fledermäusen stark zugesetzt. Eine weitere Gefahrenquelle, und zwar mitnichten eine kleine, sind Rose zufolge Windräder: „Im Bereich der Nabe entwickelt sich Wärme. Wo Wärme ist, sind Insekten, also die Futterquelle für Fledermäuse.“

Nabu sucht weitere Quartiere

So viele Fledermäuse wie zu Zeiten seiner Großeltern werde es also auch in Zukunft nicht mehr geben, meint Rose. Er jedenfalls freue sich darüber, dass Fledermäuse hierzulande als schützenswerte Tiere gesehen und positiv bewertet werden. Wer ihnen helfen will, kann beispielsweise auf Dachböden einen Einflugschlitz lassen oder Fledermausbretter aufhängen. Rose freut sich auch über Menschen, die ungenutzte Keller, Stollen oder Ähnliches als mögliches Fledermausquartier zur Verfügung stellen. Mit etwas Glück werden die Quartiere wie etwa in Dollbergen und Eddesse nicht nur als Winter-, sondern auch als Paarungsquartier genutzt. „Aber das entscheiden die Tiere ganz allein.“

Zu erreichen ist Rose unter Telefon (0 51 36) 8 12 65 sowie per E-Mail an rose@nabu-burgdorf-lehrte-uetze.de.

Von Sandra Köhler