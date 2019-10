Hänigsen

Der Ortsrat Hänigsen will die Einwohner über den künftigen Schwerlastverkehr informieren, der in den nächsten Jahren durch Hänigsen rollen soll. Dafür bauen die Ortsratsmitglieder am Sonnabend, 19. Oktober, einen Stand vor dem Edeka-Markt an der Straße Am Kindergarten auf. Von 9 bis 11 Uhr können die Hänigser mit ihren politischen Vertretern ins Gespräch kommen.

Das ist die Baustelle der Recyclinganlage. Quelle: Schiller (Archiv)

Im Zuge der geplanten, aber noch nicht endgültig genehmigten Abdeckung der Wathlinger Kalihalde werden die meisten Lastwagen, beladen mit belastetem Bauschutt und Bodenaushub, durch Hänigsen rollen. Und das vermutlich für die nächsten 25 Jahre.

Einen Vorgeschmack über den Lärm und den Staub, den die Lastwagen verursachen werden, erleben die Anlieger der Straßen Burgdorfer Berg, Steindamm, Wathlinger Straße sowie Rälingser und Henighuser Straße seit einigen Wochen. Der K+S-Konzern baut seine Recyclinganlage am Fuß der Halde und benötigt große Mengen an Bodenaushub für die Nivellierung des Baugeländes. Bis Ende Oktober soll dort gearbeitet werden, dann ruht zunächst der Baustellenbetrieb bis zum nächsten Frühjahr.

Von Anette Wulf-Dettmer