Der schwere Unfall auf dem Steindamm in Uetze-Hänigsen im Mai 2019 hat ein gerichtliches Nachspiel. Das Amtsgericht Burgdorf hat den jungen Mann, der damals mit einem voll besetzten Auto in ein Haus gerast war, zu einer Geldstrafe verurteilt.

In die Wand dieses Fachwerkhauses am Steindamm in Uetze-Hänigsen ist das voll besetzte Auto im Mai 2019 gerast. Damit die Mauer nicht einstürzte, musste sie abgesichert werden. Inzwischen ist der Schaden behoben. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)