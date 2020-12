Schwüblingsen

Ab Januar 2021 wird Holger Hennies noch seltener auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Uetze-Schwüblingsen sein. Der 50-jährige promovierte Agraringenieur ist am Donnerstagmittag zu Niedersachsens neuem Landvolkpräsident gewählt worden. Eine Aufgabe, auf die er lange hingearbeitet habe, berichten seine Berufskollegen in dem stark landwirtschaftlich geprägten Dorf. „Wir freuen uns sehr für ihn, dass er das Ziel erreicht hat“, sagen sie unisono.

Holger Hennies ist einer von ihnen und in der Dorfgemeinschaft fest verwurzelt, obwohl er sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Belange der Landwirte und ihrer Familien nicht nur in seiner näheren Umgebung, sondern niedersachsenweit einsetzt – bisher als Vizepräsident des Landvolks. „Er hat nicht nur tolle Ideen, die das Dorf voranbringen. Er packt auch ordentlich mit an, wenn es etwas zu tun gibt“, lobt ihn Ortsbürgermeister Eike Dralle ( CDU) und nennt als ein Beispiel Hennies’ Einsatz als aktiver Feuerwehrmann und jahrelanger Atemschutzträger. Dralle ist überzeugt: „Es ist gut, dass Holger Hennies Landvolkpräsident wird. Denn er hat eine sehr vermittelnde Art und macht nicht nur einseitige Interessenvertretung. Er sagt auch, wie es geht und nicht nur, wie es nicht geht.“

Carsten Fricke : Es gibt viele Baustellen zu beackern

„Die Arbeit mit den Politikern für die Landwirte, das kann Holger Hennies“, sagt Carsten Fricke, der in Schwüblingsen einen Familienbetrieb bewirtschaftet. „Ich freue mich mit ihm, dass er die Wahl gewonnen hat, denn es sind zwei gute Kandidaten.“ Hennies’ Aufgabe werde es sein, alle mitzunehmen auf dem „Niedersächsischen Weg“ für mehr Umwelt- und Naturschutz, den er gut eingefädelt habe. „Jetzt muss die Sacharbeit beginnen. Ich wünsche ihm, dass er Kraft und Nerven hat, um die viele Baustellen vom Tierschutz über Feldberegnung bis zum Niedersächsischen Weg zu beackern.“ Die Unterstützung der Schwüblingser habe er dabei, verspricht Fricke.

„Für uns in Schwüblingsen ist die Wahl Holger Hennies’ super“, sagt Landwirtin Anette Kobbe. „Dichter geht der direkte Kontakt zum Landvolkpräsidenten nicht. Wir sind gespannt, was uns in den nächsten Jahren erwartet, und was er in unserem Sinne erreicht.“

Niels Kynast : Er hat Ahnung von der Materie

Unmittelbare Auswirkung hat die Wahl auf den Schwüblingser Landwirt Niels Kynast. Denn Hennies ist einer seiner Partner in der GbR, die zusammen fünf Betriebe bewirtschaftet. „Aber wir kriegen das schon hin, die Arbeit muss eben anders verteilt werden“, sagt er. Auch in seinen Augen ist Hennies der richtige Mann für das Amt: „Er hat richtig Spaß daran und Ahnung von der Materie.“

Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg ( SPD) hat unterwegs in den Radionachrichten von Hennies’ Wahl erfahren. „Ich bin begeistert. Das ist eine hohe Auszeichnung für ihn und eine verantwortungsvolle Position“, erklärt er. „Gleichzeitig macht seine Wahl die große Bedeutung der Landwirtschaft in der Gemeinde Uetze deutlich.“

Hennies bekommt 55 Prozent der Stimmen

Hennies ist sich seiner großen Verantwortung bewusst: „Die Landwirtschaft in Niedersachsen steht vor existenziellen Herausforderung. Wir müssen verhindern, dass die Bäuerinnen und Bauern zwischen dem Druck des Weltmarkts und den ständig steigenden Anforderungen von Politik und Gesellschaft zerrieben werden. Dafür werden ich sorgen“, sagte er nach seiner Wahl.

55 Prozent der Delegierten des Landvolks Niedersachsen haben Hennies ihre Stimme gegeben. Sein Gegenkandidat war der Schweinezüchter Jörn Ehlers vom Kreisverband Rotenburg-Verden. Wegen der Corona-Pandemie war es erstmals eine reine Briefwahl, berichtet Pressesprecherin Lisa Johannes.

Von Anette Wulf-Dettmer